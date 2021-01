Peste 45% din angajatii din invatamantul preuniversitar si aproape 60% din cel universitar vor sa se vaccineze impotriva COVID-19

Astfel, 45,06 la suta din personalul din invatamantul preuniversitar vrea sa se vaccineze, in timp ce in sistemul universitar procentul este de 59,64. Ministerul Educatiei a decis initierea celei de-a doua etape de declarare a disponibilitatii de vaccinare, in perioada 16 ianuarie - 1 februarie."Ministerul Educatiei face publice rezultatele primei etape de consultare la nivelul zilei de astazi, 15 ianuarie, cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din invatamant, cu precizarea ca raportarea din care au rezultat procentele de disponibilitate s-a facut incluzand si persoanele care nu s-au pronuntat in niciun fel asupra disponibilitatii de vaccinare (raspunsuri asimilate neconcludent raspunsurilor negative).Avand in vedere suprapunerea dintre perioada de vacanta si perioada de interogare, suprapunere care a generat un numar important de persoane care nu s-au exprimat nici afirmativ, nici negativ cu privire la disponibilitatea de vaccinare, Ministerul Educatiei decide initierea celei de-a doua etape de declarare a disponibilitatii de vaccinare, in perioada 16 ianuarie - 1 februarie 2021", au transmis reprezentantii Ministerului Educatiei, vineri, intr-un comunicat de presa.Pana in prezent, in invatamantul preuniversitar, 45,06% dintre angajati au declarat disponibilitatea de vaccinare, raportat la totalul de 292.872 de angajati in sistemul de invatamant preuniversitar (inclusiv persoanele care nu au rapuns).In sistemul de invatamant universitar, procentul privind disponibilitatea de vaccinare este de 59,64 % (raportat la totalul de 51.094 titulari angajati in sistemul de invatamant universitar + 9.295 cadre didactice asociate - inclusiv persoanele care nu au raspuns)."Numarul angajatilor din sistemul de invatamant care si-au declarat disponibilitatea de vaccinare pana la data de 15 ianuarie este de 167.977 persoane (131.962 - personal din sistemul de invatamant preuniversitar si 36.015 - personal din sistemul de invatamant universitar). Ne exprimam speranta ca in cea de-a doua etapa de interogare vor raspunde si angajatii care nu s-au pronuntat pana acum asupra disponibilitatii la vaccinare", au aratat reprezentantii Ministerului Educatiei.