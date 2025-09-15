Peste 9.000 de elevi sustin proba de evaluare la limba materna

Luni, 15 Februarie 2010, ora 21:50
968 citiri
Numarul total de elevi inscrisi pentru sustinerea probei de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, care va avea loc in 17 si 19 februarie, este de 9.228, potrivit Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Dintre acestia, vor sustine proba la limba croata - 34 de elevi, limba maghiara - 8.276, limba germana - 758, limba sarba - 29, limba slovaca - 74, limba turca - 11 si ucraineana - 46. Pe zile, candidatii au fost repartizati dupa cum urmeaza: 17 februarie - 3.945, 18 februarie - 3.652 si 19 februarie - 1.631.

Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna nu se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenta corespunzator grilei aprobate la nivel national.

Un elev care nu se prezinta la probele orale poate participa la probele scrise, insa nu poate promova examenul de bacalaureat.

