Sfaturile unui elev care a dat Bac-ul in 2021: cum se obtine nota mare la examen. "Fac aceasta postare dupa ce am terminat"

Este si cazul unui elev care a tinut sa-si impartaseasca experienta pe un grup de pe Facebook , Bacalaureat 2021. Acesta s-a referit punctual la proba de la Romana:"Fac aceasta postare dupa ce am terminat examenul, profilul real, si vreau sa va spun ca la Limba romana am observat ca majoritatea se axeaza pe subiectul al III-lea (comentariile), in timp ce primele doua subiecte sunt, in general, lasate "la urma" sau trecute cu vederea.Acest lucru este complet gresit, deoarece la subiectul al III-lea poti obtine lejer puncte (daca ai citit macar comentariul), insa la primele doua subiecte (in special la primul) se pot PIERDE puncte foarte usor: cazul meu, am pierdut 50 de sutimi doar din subiectul I si am obtinut 9.50, comentariul fiind "perfect", dar in acelasi timp avand doar 800 de cuvinte si fiind mai degraba structurat, decat lung si cu multe informatii care se pot uita foarte repede.Sfatul meu pentru cei care vor sa obtina o nota mare la BAC este in primul rand sa rezolve cat mai multe teste pentru primele 2 subiecte la romana si sa incerce sa faca rost de comentarii cat mai usoare de retinut pentru fiecare."De regula, subiectul al III-lea, din cadrul probei de Limba si Literatura romana, la care face referire absolventul de liceu, consta in realizarea unui eseu dintr-un text studiat, care apartine unuia dintre scriitorii canonici.Anul acesta, la profilul Real , la subiectul I, elevii au primit un text de Serban Cioculescu - "Viata lui I. L. Caragiale".Pe baza textului, acestia au avut de rezolvat mai multe cerinte, cum ar fi sa explice sensul unor cuvinte, sa identifice calitati ale personajului, dar si sa prezinte o trasatura morala a lui I. L. Caragiale, dupa cum reiese din text.La subiectul al II-lea candidatii au avut de comentat un text de Ion Vinea - "Drum".La subiectul al III-lea, elevii au avut de scris un eseu despre particularitatile unei nuvele studiate.