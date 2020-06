Rezultatele finale la Evaluarea Nationala se afiseaza sambata, dupa rezolvarea contestatiilor

Ziare.

Potrivit institutiei, dupa afisarea primelor rezultate la Evaluarea Nationala, au fost depuse 15.275 de contestatii. Din totalul acestora, la proba scrisa de Limba si literatura romana au fost depuse 9.030, la Matematica - 5.991, iar la proba de Limba si literatura materna - 254 de contestatii."15.275 de contestatii au fost depuse dupa afisarea primelor rezultate obtinute de candidatii prezenti la probele din sesiunea curenta a Evaluarii Nationale a elevilor de clasa a VIII-a. Numarul contestatiilor este mai mic decat in ultimii doi ani: in 2019 au fost depuse 21.509 contestatii, iar in 2018 - 23.761", preciza MEC, conform Hotnews.ro Bucurestiul este campion la contestatii (2.861 depuse), urmat de judetele Constanta (806), Dolj (730) si Prahova (710), iar cele mai putine - sub 100 de contestatii - in judetele Tulcea (76) si Satu Mare (85).Solutionarea lucrarilor contestate a avut loc pana vineri, rezultatele finale urmand a fi facute publice sambata.In acest an, Evaluarea Nationala a fost sustinuta in conditii speciale tinand cont de masurile impuse de pandemia de coronavirus. Pentru prima oara, Ministerul Educatiei si Cercetarii a publicat rezultatele elevilor obtinute in urma sustinerii examenelor nationale cu anonimizarea numelui si a prenumelui candidatului.