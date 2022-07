Scolile si liceele din Romania vor fi ierarhizate dupa performante

Scolile si liceele vor fi ierarhizate, pana in 2011, dupa performante si dupa gradul de rezolvare a unor probleme sociale, cum ar fi abandonul scolar.

De asemenea, toate informatiile, de la rapoarte de inspectie la avize sanitare, vor aparea pe un site public, in cadrul unui proiect ministerial.

Proiectul "Dezvoltarea sistemului national de management si asigurare a calitatii in invatamantul preuniversitar", care va fi finalizat la 1 octombrie 2011, este elaborat de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP), institutie din cadrul Ministerului Educatiei.

"Am inceput acest demers pentru ca atat statisticile europene, cat si investigatiile noastre, arata ca scoala romaneasca are multe puncte slabe. Mai mult de jumatate dintre elevii nostri nu inteleg ceea ce citesc, adica se confrunta cu ceea ce se cheama analfabetism functional. Intre 10% si 15% din 1.000 de scoli pe care le-am inspectat nu indeplinesc conditiile minime de calitate. In momentul in care vom finaliza acest proiect, toate problemele vor fi publice si usor accesibile, iar ministerul va putea trece la rezolvarea lor", precizeaza presedintele ARACIP, Serban Iosifescu.

Proiectul ARACIS cuprinde realizarea unei "harti a riscului educational", care sa plaseze scolile de stat si private intr-o ierarhie.

ARACIP a stabilit deja un numar de standarde de referinta dupa care vor fi catalogate scolile, in functie de anumiti indicatori de risc si performanta.

"Avem aproximativ 20 de indicatori, un numar mic daca ne-am compara cu Belgia, care are peste 60 de indicatori de risc. Acesti indicatori ne ajuta sa catalogam bine scolile, in sensul ca nu putem spune ca o institutie este buna numai dupa rezultatele obtinute la concursurile nationale si la olimpiade. Daca o scoala poate reduce abandonul in randul elevilor predispusi la asta, inseamna ca este o scoala buna", mai spune Serban Iosifescu.

Programul cuprinde si lansarea unui site unde sa fie prezentate toate scolile romanesti, descrise in detaliu, de la catalog, dotari, numar de elevi, dosare de inspectie, avize sanitare, numarul de burse sociale, de premii, la proiecte educationale si cifre privind abandonul scolar.

Scopul proiectului este clarificarea modului in care trebuie sa se intervina, punctual, in institutiile de invatamant din Romania.

Costurile totale ale programului ARACIP se ridica la cinci milioane de euro, suma obtinuta in cadrul unui concurs pentru fonduri europene cu destinatie sociala.

