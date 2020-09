Sibiu: Aproape 90% din unitatile de invatamant vor incepe scoala normal

"Astazi au fost avizate de catre ISJ Sibiu si DSP Sibiu, precum si aprobate de catre CJSU Sibiu, scenariile de incepere a anului scolar 2020 - 2021, trimise de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din judetul Sibiu.Din centralizarea realizata se observa urmatoarele: scenariul verde - 280 de unitati de invatamant (86,6%), scenariul galben - 43 de unitati de invatamant (9,9%) (14 unitati de invatamant datorita ratei de incidenta situata intre 1 si 3 in UAT-urile Alma, Seica Mare, Cristian, Poplaca, Jina, Miercurea Sibiului si Loamnes, iar 29 de unitati de invatamant din UAT verzi din cauza lipsei de spatiu)", se arata intr-un comunicat al ISJ Sibiu, transmis AGERPRES.Potrivit sursei citate, noua unitati de invatamant vor relua cursurile in scenariul rosu din cauza pandemiei, iar alte trei din cauza nefinalizarii lucrarilor."Scenariu rosu - 12 unitati de invatamant - 3,5% (9 unitati de invatamant datorita ratei de incidenta peste 3 in UAT-urile Ludos, Slimnic si Arpasu de Jos, 3 unitati pana la sfarsitul lunii septembrie deoarece lucrarile existente nu s-au finalizat - Liceul teoretic 'C. Noica' Sibiu, Liceul Teologic Baptist 'Betania' Sibiu si Colegiul Tehnic 'Cibinium' Sibiu)", arata ISJ.