Sindicalistii din invatamant insista pentru majorarea salariilor profesorilor: "Au nevoie de cei 300 de lei pentru a-si cumpara masti de protectie"

"Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant face un APEL PUBLIC catre parlamentarii Romaniei prin care solicitam sa respinga decizia Guvernului Orban de a nu majora salariile din educatie, la data de 1 septembrie 2020, decizie luata prin recenta OUG privind rectificarea bugetara. In medie, fiecare cadru didactic ar urma sa primeasca in plus 300 de lei, bani din care isi poate achizitiona mastile de protectie pe care va fi obligat sa le poarte in timpul activitatii in unitatile de invatamant . In anul scolar 2020-2021, peste 10 mii de cadre didactice cu varsta de peste 65 de ani si alte aproximativ 40 de mii cu varsta cuprinsa intre 60 si 65 de ani trebuie sa se intoarca la catedra. Prin comparatie cu alte sectoare socio-profesionale, educatia are cei mai multi angajati care fac parte din categoriile cu risc crescut de imbolnavire cu noul Coronavirus. Pericolul la care se vor supune colegii nostri este unul foarte mare pentru ei, dar si pentru familiile lor, situatie in care se afla si elevii si familiile acestora, ca urmare a numarului mare de persoane care se vor intoarce in salile de clasa ", sustin sindicalistii.Ei argumenteaza ca angajatii din educatie vor intra astfel in linia intai daca ne gandim la expunerea in fata virusului, iar ei nu vor purta echipamente speciale, iar un cadru didactic care va preda la mai multe clase, mai multe ore, va fi supus unui risc si mai mare de imbolnavire, pentru ca va intra in contact cu zeci de elevi "In aceste conditii, in care numarul de elevi si cadre didactice este mai mare decat in oricare alt loc populat, fie ca este loc de munca, sau un loc deschis publicului, consideram ca se impun masuri foarte stricte, urgente si bine implementate prin care elevii si angajatii din educatie sa beneficeze de toate conditiile, astfel incat sa nu fie expusi imbolnavirii cu COVID-19. Autoritatile au obligatia sa asigure tuturor participantilor la actul educational masti, dezinfectant, sapun si toalete functionale, pe parcursul fiecarei zile de scoala. Altfel transformam unitatile de invatamant in BOMBE EPIDEMIOLOGICE, chiar din prima zi de scoala! ", arata FSLI.Ei sustin ca cei 300 de lei, in medie, trebuie sa fie acordati cadrelor didactice de la data de 1 septembrie 2020, pentru ca "acestia sunt bani din care cadrele didactice isi vor asigura mastile de protectie absolut obligatorii", iar intrucat nu exista in acest moment bugetata aceasta cheltuiala, profesorii au ajuns in fata acestei situatii in care vor plati pentru mastile de care au nevoie."Le cerem parlamentarilor carora le pasa de sistemul de educatie sa nu voteze OUG privind recenta rectificare bugetara in forma adoptata de Guvernul Romaniei si pentru ca ar produce un grav dezechilibru in randul bugetarilor: prin amanarea acestei majorari salariale, cadrele didactice vor primi bani in plus abia la data de 1 septembrie 2021, fata de celelalte categorii care ii vor primi de la data de 1 ianuarie 2021, conform Legii nr.153/2017. In plus, nici pana la aceasta ora, desi a fost promulgata de peste o luna si jumatate legea conform careia fiecarui elev si cadru didactic i se asigura, la cerere, un dispozitiv-laptop sau tableta conectat la internet, nu au fost emise Norme metodologice pentru aplicarea acestei legi. Intreg tabloul educatiei este plin de disfunctionalitati, in conditiile in care scoala va incepe in mai putin de o luna!", indica FSLI.Sindicalistii atrag atentia ca exita riscul ca in 14 septembrie, cand incepe anul scolar, cadrele didactice sa refuze sa vina la scoala., afirma sindicalistii din invatamant., a declarat Simion Hancescu, presedinte FSLI.