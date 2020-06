Studiu: 84,7% dintre romani sunt de acord ca programele de educatia sexuala sa fie obligatorii in scoli

Educatie sexuala, acasa si la scoala

"Oricand intreaba copilul"

Presedintele Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea educatiei sexuale

Potrivit unui chestionar online lansat de Asociatia Dream Project si completat de 1.521 de persoane in perioada 6-27 mai, 84,7% dintre respondenti sunt de acord ca programele de educatie pentru viata, inclusiv educatie sexuala, sa fie introduse obligatoriu in scoli.Respondentii care s-au aratat de acord cu lectiile de educatie sexuala obligatorii se impart in doua categorii: cei care sustin obligativitatea fara nicio indoiala - 54,1% si cei care conditioneaza obligativitatea de amanunte suplimentare precum calitatea continutului programei si pregatirea celor care livreaza informatia - in proportie de 30,6%.78,6% dintre respondeti considera ca informatiile unei programele de educatie pentru viata, inclusiv cele de educatie sexuala, ar trebui concepute de o echipa multidisciplinara formata din psiholog, medic, pedagog si trainer.In cazul a 58% dintre respondenti, principala ingrijorare in cazul aplicarii unor astfel de programe obligatorii in scoli este legata de persoanele care ar urma sa le vorbeasca elevilor pe teme de educatie sexuala. 20% dintre respondenti sunt ingrijorati ca elevii ar fi "expusi la informatii nepotrivite varstei".Peste 70% dintre respondentii chestionarului considera ca educatia pentru viata, inclusiv educatia sexuala, ar trebui sa se faca atat acasa, cat si la scoala. Respondentii au avut posibilitatea sa aleaga mai multe variante de raspuns, astfel ca 1.109, adica 72,9%, au bifat scoala ca loc de desfasurare a acestor ore, dar in acelasi timp 1.106, adica 72,7%, au optat si pentru discutiile in familie.De asemenea, 32,4% dintre respondenti considera ca educatia sexuala ar putea fi facuta si in cadrul unor ateliere desfasurate in afara scolii, dar la care sa participe si parintii.Referitor la varsta la care astfel de programe ar trebui introduse obligatoriu este un alt motive de dezbatere, cei mai multi dintre respondeti, 41,9%, au considerat ca discutiile si programele de educatie sexuala ar trebui sa inceapa "oricand intreaba copilul".De asemenea, 34,1% dintre respondenti au ales si categoria de varsta 11-15 ani ca start al acestor programe. Varsta de 10 ani, precum si grupa de 7-8 ani au fost preferate de putin peste 18% dintre respondenti. 12% dintre respondenti au cosiderat ca discutiile ar trebui sa inceapa de la 16 ani, iar 12,3% de la 4 ani.Chestionarul online a fost completat de 1.521 de persoane. Majoritatea respondentilor, 86,3%, provin din mediul urban. 78,3% dintre cei care au raspuns chestionarului sunt femei, restul de 21,7%, barbati.Seful statului a sesizat, miercuri, CCR cu privire la legea adoptata de Parlament prin care educatia sexuala va putea fi predata copiilor in scoli doar daca parintele sau tutorele isi da acordul scris pentru acest lucru.Presedintele Klaus Iohannis sustine ca legea nu defineste notiunea de "educatie sanitara", nerezultand ce reprezinta aceasta.De asemena, este neclar si momentul in care trebuie sa se solicite acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali ai copiilor in vederea participarii la aceste programe de educatie.