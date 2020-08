Studiu Ministerul Educatiei: 55% dintre parinti doresc revenirea la cursurile fata in fata, iar 31% opteaza pentru sistemul hibrid

Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Unitatea de Cercetare in Educatie din Cadrul Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie, si MKOR Consulting - agentie de cercetare de piata - au lansat studiul "Back to School Post-Covid". Studiul s-a derulat in randul parintilor copiilor din invatamantul preuniversitar , pentru a afla care sunt asteptarile si temerile lor referitoare la modul de desfasurare a noului an scolar, arata MEC, intr-un comunicat de presa transmis luni."Pentru revenirea la cursuri in aceasta toamna, majoritatea parintilor romani prefera scenariul cursurilor fata in fata, pe care il considera cel mai potrivit. Mai exact, 55% dintre parintii care au raspuns studiului prefera revenirea fizica a elevilor in clase din 14 septembrie. Cursurile fata in fata sunt preferate, mai ales, in cazul prescolarilor si elevilor de liceu. Chiar daca se arata precauti in privinta acestei optiuni, parintii considera ca desfasurarea cursurilor fata in fata este relativ adecvata pentru copiii lor (4,6 puncte din 7) si, o considera cea mai adecvata, in comparatie cu varianta mixta sau cea la distanta", releva acest studiu.Principala ingrijorare a parintilor se leaga de neatentia copiilor fata de regulile de distantare fizica si igiena (mai mult de 6 din 10 parinti), dar si de faptul ca unii parinti si-ar putea trimite copiii la scoala, chiar daca prezinta simptome."Pe locul al doilea in optiunile parintilor se afla varianta mixta, in care copiii alterneaza invatarea la distanta cu scoala traditionala. Aceasta varianta este preferata de aproape o treime (31%) dintre parinti, in special, pentru elevii din ciclurile gimnazial si liceal, precum si pentru cei care locuiesc in orasele mari si foarte mari ale tarii. Parintii considera cursurile mixte mai putin potrivite pentru copiii lor, comparativ cu cele fata in fata (3,6 puncte din 7)", mai arata studiul.Doar 14% dintre parinti adera la cea de-a treia varianta de desfasurare a cursurilor in noul an scolar, respectiv continuarea cursurilor exclusiv online, asa cum s-a intamplat in timpul starii de urgenta.Conform opiniei parintilor, aceasta varianta este si cel mai putin adecvata pentru copiii lor (2.7 puncte din 7). Parintii elevilor de gimnaziu si din clasele mai mici tind totusi sa accepte mai usor aceasta forma de desfasurare a cursurilor, comparativ cu cei din clasele de liceu.Reticenta parintilor a fost generata de lipsa socializarii (65% dintre parinti), a timpului prelungit petrecut in fata calculatorului (58%). Aceasta este reflectata in dificultatea asimilarii informatiilor predate in cadrul cursurilor la distanta (62%) ori de faptul ca elevilor le lipseste concentrarea (54%), neavand un program clar si o anumita rutina de invatare (52%).Studiul complet poate fi accesat pe site-ul Ministerului Educatiei.Studiul a fost realizat in perioada 26 iulie - 3 august, de catre MKOR Consulting in parteneriat cu Unitatea de Cercetare in Educatie din cadrul Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie, pe un esantion de 1.067 de respondenti, reprezentativ pentru populatia parintilor care au cel putin un copil inregistrat in sistemul educational din Romania in anul scolar 2020-2021, dupa ciclul de invatamant al copilului, mediul de rezidenta (rural - urban) si distributie geografica (regiuni de dezvoltare).