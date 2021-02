Un deceniu de traditie educationala - Conferinta Internationala Laude-Reut de Diplomatie si Afaceri Globale pentru liceeni - 2DAY AMBASSADOR 2021

Marti, 9 februarie, incepand de la ora 16:00, a avut loc prima sesiune, la care au participat 270 de elevi de 14-17 ani, de la 31 de licee publice si private din Bucuresti, Sibiu, Craiova, Iasi si Israel.A fost un moment extraordinar ca manifestare si emotie, care a depasit la dublu cele 2 ore alocate evenimentului, in cadrul carora elevii au asistat la prezentari si dezbateri sustinute de membri ai corpului diplomatic, intelectuali si universitari de prestigiu.Moderator si coordonator al evenimentului a fost E.S. Adrian Cioroianu, fost ambasador la UNESCO, istoric si profesor universitar, membru al Laude-Reut Board of Trustees si mentor de diplomatie Laude-Reut, care le-a adus elevilor o prezentare despre istoria diplomatiei, pornind din cele mai vechi timpuri, cu personalitati care au facut faimoasa aceasta nobila profesie.Daniela Gitman, Secretarul de Stat pentru afaceri interinstitutionale, a prezentat asistenta pentru dezvoltare, pe componenta educationala si culturala, oferita de Ministerul Afacerilor Externe in scenariul diplomatiei hibride.Eyal Ram, director in cadrul Ministerului Educatiei din Israel, a subliniat eforturile depuse de Ministerul Educatiei din Israel de a integra diaspora si de a pastra legaturile prin educatie, mentionand resursele profesionale si emotionale nebanuite la care profesorii au recurs in aceasta perioada de scoala online, prin inventivitate si originalitate.Elevii s-au intrecut in a pune intrebari si a interactiona cu invitatii care le-au impartasit din cunostintele lor si le-au destainuit din experienta practica, de zi cu zi, pe tematicile de mare interes in acest moment, dintre care amintim:- Procesul de pace in Orientul Mijlociu, prin acorduri multilaterale, precum Acordurile Abraham si normalizarea relatiilor dintre Israel si Maroc - E.S. David Saranga, ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, presedinte onorific al Laude-Reut Board of Trustees si mentor de diplomatie Laude-Reut- Criza sanitara si de securitate starnita de pandemia COVID-19 - Profesorul univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, senator- Impactul Brexit asupra educatiei si schimburilor academice - E.S. Dan Mihalache, fost ambasador in Marea Britanie si actualmente ambasador in Cipru, membru al Laude-Reut Board of Trustees si mentor de diplomatie Laude-Reut- Modalitatile de creare a unui mediu academic sigur in timp de pandemie - modelul IDC Herzliya, Israel - Jonathan Davis, director al Raphael Recanati International School - Lauder School for Government, Strategy and Diplomacy (Israel)- Desfasurarea misiunii diplomatice asumata de ambasadori, in conditii de pandemie - pozitii exprimate de E.S. Emil Hurezeanu, ambasador in Germania, E.S. Luca Niculescu, ambasador in Franta, E.S. Luminita Odobescu, ambasador pe langa Uniunea Europeana, E.S. Lazar Comanescu, fost ambasador si ministru de Externe, cu totii membri ai Laude-ReutTova Ben Nun-Cherbis, Presedinte Fondator Laude-Reut, i-a incurajat pe elevi sa fie curiosi, sa fie increzatori si sa fie activi, anuntand totodata concursul de public speaking pe teme diplomatice la care sunt invitate scolile incluse in proiect, alaturi de elevii Laude-Reut. Concursul se va desfasura online, cu premierea tinerilor viitori diplomati, la sesiunea din luna martie a editiei a 10-a 2Day Ambassador, aflata in pregatire.Inregistrarea evenimentului integral transmis live poate fi urmarita pe pagina de Facebook a Complexului Educational Laude-Reut: https://www.facebook.com/LaudeReut/videos/2127628594035416