Un vot pentru stimularea lecturii în rândul elevilor

De data aceasta, tematica proiectului ce urmează a vă fi prezentat este legată de lectură și plăcerea de a citi de la vârste fragede, în aceste vremuri când există tentația ecranelor și a realității virtuale.Simona Dobrin, profesor Laude-Reut pentru învățământ primar, a organizat și promovat, în cadrul școlii, o inițiativă extraordinară și originală, sub denumirea, nominalizată la concursul CRED-Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți.Din cele aproape 460 de înscrieri la concurs, au fost alese 150 de proiecte în finala Selecției Naționale "Creatori de educație". În perioada 15-31 iulie 2021 publicul poate vota online pentru un proiect dintre cele înscrise, votul reprezentând 10% din punctajul final. Toate activitățile vor fi evaluate și de o comisie națională, formată din experți in educație și se vor alege 20 de proiecte câștigătoare, iar lista acestora va fi anunțată în toamna acestui an., declară Simona Dobrin.