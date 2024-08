Bani pentru liceele cu rezultate bune la admitere - cat e "premiul"

Doua licee din Cluj-Napoca urmeaza sa fie premiate de primarie dupa ce s-au clasat in primele zece licee la nivel national, ca urmare a rezultatului repartizarii computerizate pentru admiterea la licee din anul 2014.

Potrivit vicepresedintelui organizatiei municipale a PNL, Ioan Bildea, care este si consilier local al municipiului Cluj-Napoca, liceul "Emil Racovita" va primi 30.000 de lei pentru dotari, in timp ce liceul "Avram Iancu" va primi 20.000 de lei, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Pe 22 iulie, Ioan Bildea a solicitat primariei sa trimita expunerea sa de motive privind premierea celor doua licee "compartimentelor de resport ale primarului, in vederea intocmirii referatului de specialitate", ca urmare a clasarii celor doua institutii de invatamant in primele zece licee la nivel national, dupa repartizarea computerizata pentru admiterea la liceu, editia 2014.

"Colegiul National 'Emil Racovita' din Cluj-Napoca se afla pe locul al treilea, ultima medie admisa fiind 9,52, iar Liceul Teoretic 'Avram Iancu' din Cluj-Napoca se situeaza pe locul al noualea, cu ultima medie de intrare 9,25", se arata in expunerea de motive.

De asemenea, Bildea mai sustine ca liceul "Avram Iancu" "ar avea nevoie de zece calculatoare pentru dotarea laboratoarelor de informatica, cinci laptopuri pentru dotarea cabinetelor profesorilor, cinci videoproiectoare si trei table multifunctionale pentru cresterea calitatii actului de predare in salile de clasa si laboratoare", in timp ce la liceul "Emil Racovita" "se depun eforturi constante de innoire a calculatoarelor si laptopurilor existente, intrucat multe sunt uzate si ar trebui inlocuite", si in acest caz fiind nevoie de o tabla multifunctionala.

Primaria municipiului Cluj-Napoca a transmis ca suma necesara solicitata de Ioan Bildea urmeaza sa fie alocata la rectificarea bugetara.

"Urmare a notei interne referitoare la solicitarea d-lui consilier Ioan Bildea de alocare a sumei de 30.000 lei la Colegiul National 'Emil Racovita' pentru achizitionarea unor calculatoare si a unei table multifunctionale, precum si a sumei de 20.000 lei la Liceul teoretic 'Avram Iancu' pentru achizitionarea a 10 calculatoare, va facem cunoscut urmatoarele:

Suma necesara va fi cuprinsa in Lisa obiectivelor de investitii, la rectificarea bugetara, in cap. 65/C - Unitati de invatamant - Dotari, in conditiile organizarii de catre cele doua unitati de invatamant a procedurilor de licitatie si transmiterea catre Serviciul investitii a documentelor justificative in copie (factura si proces verbal de receptie), in vederea deschiderii de credite bugetare pentru decontare", este raspunsul primariei.

