Despre muzica klezmer si radacinile ei romanesti, despre monumentele evreiesti din Berlin, intr-o noua conferinta online cu participare deschisa

In Germania, traditia klezmer a influentat figuri de prim rang ale istoriei muzicii, ca Gustav Mahler.Astfel de conexiuni vor fi prezente in cea de-a doua sesiune a seriei de conferinte online din proiectul "1.700 de ani de istorie si cultura evreiasca in Germania", organizata de Ambasada Germaniei la Bucuresti cu sprijinul Ambasadei Romaniei in Germania, a Ambasadei Israelului in Romania si Fundatiei Magna cum Laude-Reut.Evenimentul va avea loc pe data de 15 iunie, incepand cu ora 16:00, si le va oferi participantilor nu doar ocazia de a asculta live interpretari de muzica klezmer, ci si de a urmari o serie de prezentari pasionante, un adevarat periplu cultural si educational prin 17 secole de istorie si traditie.Astfel, dirijorul Daniel Jinga, directorul Operei Nationale Bucuresti, va discuta cu Ion M. Ionita, redactor-sef al revistei Historia, iar istoricul Adrian Cioroianu, actrita Maia Morgenstern si trupa Teatrului Evreiesc de Stat, alaturi de Orchestra Metropolitana Bucuresti (sub bagheta aceluiasi Daniel Jinga), vor oferi o prezentare inedita a mostenirii evreiesti in istoria, muzica si teatrul german.Evenimentul va cuprinde, totodata, o prezentare video a celor mai importante repere ale vietuirii evreilor in capitala germana, in relatarea lui Emil Hurezeanu, fost ambasador al Romaniei la Berlin, in prezent seful misiunii diplomatice romane in Austria.pentru toti cei care doresc sa se inscrie, prin1700ani@laude-reut.ro, specificandVa asteptam cu drag sa va inscrieti si sa scrieti impresiile voastre, in limita a 500 de cuvinte, in cartea martor a evenimentului ce va fi lansata in primavara anului 2022, in cadrul receptiei finale, printr-un mesaj la adresa: 1700ani@laude-reut.ro.Detalii suplimentare despre proiect si sesiunea actuala gasiti aici: https://www.laude-reut.ro/2021/06/04/1700-de-ani-de-istorie-si-cultura-evreiasca-in-germania-321-2021-sesiunea-2/