Doua licee din Galati incep luni scoala doar online, dupa ce o profesoara a fost confirmata cu noul coronavirus

Directoarea liceului privat din Galati, o femeie insarcinata, s-a simtit rau inca de miercuri. Joi a fost internata cu covid 19 la un spital din oras. Iar colegii ei, inclusiv de la liceul de stat unde preda, au intrat in alerta, relateaza StirileProTV. "In urma cu 7 zile am intrunit consiliul profesoral in urmatoarele conditii: activitatea s-a desfasurat in curtea scolii cu toate masurile de preventie, cu respectarea distantarii, toata lumea purta masti de protectie, s-au folosit dezinfectanti. Doamna profesoara despre care s-a dovedit ca este pozitiva a stat foarte putin timp", a declarat Nicoleta Constantin, director Liceul Marin Coman din Galati."Avand in vedere ca au fost in preajma doamnei momentan decizia managementului de la Anghel Saligny a fost de a intra pe scenariul rosu. Liceul Marin Coman a cerut si el un scenariu de acelasi tip", a precizat si Ionut Atanasiu, inspector scolar general in judet.Toti profesorii aflati la sedinta de consiliu impreuna cu directoarea au ales sa se autoizoleze."Daca au stat la 2 metri, daca n-au stat mai mult de 15 minute si daca au purtat masca nu sunt considerati contact direct", a precizat Liliana Moise, director DSP Galati.Gabriel Avramescu, prefectul judetului ca ancheta epidemiologica este in desfasurare."Ancheta epidemiologica nu a fost finalizata pana in acest moment. Persoana a nominalizat un numar de 33 de persoane ca fiind contacti. In momentul de fata DSPul inca stabileste ce persoane vor fi izolate si ce persoane vor intra in carantina."Elevii de la cele doua licee au aflat astfel ca de luni vor invata exclusiv online, cel putin pentru moment. In Galati 5 unitati de invatamant vor incepe anul scolar pe scenariul rosu. Alte 25 de scoli si gradinite vor avea si ele cursuri exclusiv online, dar din motive administrative.