Produse multimedia, participari la dezbateri, concursuri si festivaluri, proiecte de marketing si cercetari sociologice -Programul de media-comunicare-marketing de la Complexul Educational Laude-Reut

Cursurile sunt optionale, deci cu note in catalog si celelalte obligatii curriculare, elevii avand de ales intre aceasta linie de studiu si diplomatie - relatii internationale.In fiecare an, circa 70 de elevi aleg sa invete despre jurnalism, comunicare interpersonala, publicitate si strategii de marketing.Dincolo de cursurile propriu-zise, este vorba despre un amplu program de initiere in domeniul vast al comunicarii, prin participari la proiecte si concursuri internationale, la festivaluri de creativitate/publicitate, ca si prin implicarea efectiva a elevilor in activitatea unor institutii mass-media.Caption video: Ceremonia de absolvire a cursurilor de media, comunicare si marketing Laude-Reut, 8 iunie 2021Parteneriatul academic realizat in ultimii 9 ani cu Facultatea de Comunicare si Relatii Publice din Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) a deschis noi orizonturi acestui program, diplomele acordate elevilor la sfarsitul fiecarui an scolar fiind emise impreuna de cele doua institutii de invatamant.Chiar daca programa scolara este o constanta a acestor cursuri, proiectele si implicarea elevilor in activitati specifice difera de la an la an, acoperind o tot mai mare arie de manifestare.In ultimii doi ani, date fiind conditiile restrictive impuse de pandemia de Covid-19, proiectele au vizat in primul rand realizarea de productii multimedia, pe baza unor teme propuse de elevi sau de organizatorii unor concursuri internationale.Astfel, in anul scolar 2019-2020, au fost realizate cateva filme tematice, intre care: "The Endless Number" (despre numarul pi); "Anul Beethoven" (despre implinirea a 250 de ani de la nasterea titanului muzicii clasice); "Our Hobbies" (despre pasiunile elevilor din clasele a X-a de la Laude-Reut); "O lume noua" (despre cum au perceput elevi din clasele a IX-a lockdown-ul, amenintarile bolii si alertele media).In anul scolar care tocmai se incheie, un grup de elevi din clasele a IX-a a realizat filmul "Intre lumi", care poate fi plasat sub urmatorul moto: "Pare ca nimic nu s-a schimbat. Si totusi s-a schimbat aproape totul." Este vorba despre felul in care elevii de la Laude-Reut percep schimbarile produse de pandemie si mai ales de restrictiile asociate acesteia. Principali realizatori: Rotem Alter (IX SN) si Sofia Ene (IX U).Un alt film, realizat de data aceasta de elevi din clasa a X-a, intitulat "Jurnalismul si noile provocari" a fost creat special pentru dezbaterea publica online organizata de Complexul Educational Laude-Reut impreuna cu site-ul de stiri spotmedia.ro pe tema jurnalismului in vremea pandemiei de Covid-19. Realizatori: Cristian Iancu, Maria Isaila, Irina Marin si Alexia Opris, de la X M.O premiera a fost in acest an scolar implicarea elevilor de la media-comunicare in proiectul international "Our Sustainable Future", derulat sub egida ONU. Un concurs de videoclipuri realizate de elevi din noua tari europene: Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Portugalia si Romania. Scoala Laude-Reut a participat la concurs cu trei videoclipuri, maximum posibil conform regulamentului de desfasurare: "Combating Gender Inequality", realizat de Ariadna Albu, Ana-Maria Boerescu, Maria Bahna, Mara Georgescu, de la X U; "Education, the path to a better world", realizat de Cristian Iancu, Maria Isaila, Irina Marin, Alexia Opris, de la X M; si "I Want My Earth Back", realizat de Sabin Codreanu, de la XI U. Rezultatul a fost ca de Ziua Mondiala a Creativitatii si Inovatiei (21 aprilie), Complexul Educational Laude-Reut a fost reprezentat pe billboard-ul central din Times Square, New York, ca finalist la acest concurs international.Si tot in premiera, o data cu relaxarea conditiilor de participare la evenimente publice, 15 elevi de la Laude-Reut au lucrat si au fost prezenti la festivalul "Romanian Creative Week", desfasurat la Iasi, in zilele de 2-6 iunie a.c. Proiecte de marketing, administrarea unor conturi pe retelele sociale destinate evenimentului, ca si implicarea in activitati de voluntariat au fost principalele domenii in care elevii nostri si-au adus aportul.Sa mai amintim si cercetarea sociologica pe care grupele de media-comunicare au realizat-o privind consumul media in randul tinerilor si criteriile care stau la baza optiunilor acestora. Cercetarea s-a realizat in scoala, sub forma unui sondaj de opinie cu intrebari deschise, ale carui rezultate au fost interpretate cantitativ, dar si calitativ, si facute publice in cadrul dezbaterii online organizate impreuna cu spotmedia.ro.De fapt, insasi dezbaterea din 19 ianuarie a.c., intitulata "Jurnalismul in vremea pandemiei de Covid-19: intre provocari si oportunitati de reinventare", a fost conceputa si realizata impreuna cu elevii de la grupele de media-comunicare. Ei nu numai ca au ascultat ce spun jurnalistii, profesorii, expertii despre acest subiect, dar au pus intrebari in cadrul unei sesiuni de Q&A si au formulat propriile opinii si asteptari fata de mass-media si dinamica jurnalismului.Activitatile cursurilor de media-comunicare si marketing sunt reflectate pe site-ul scolii, www.laude-reut.ro, pe conturile de Facebook si LinkedIn Complexul Educational Laude-Reut si in mass-media.