Unicul liceu din Romania care pregateste tinerii pentru diplomatie si relatii internationale

Programul de diplomatie si relatii internationale al Complexului Educational Laude-Reut este organizat pe baza unui parteneriat cu Ministerul roman al Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Roman si Ambasada Statului Israel la Bucuresti, avand o traditie de 15 ani. In sfertul de secol de existenta a sa, Laude-Reut si-a dezvoltat un profil orientat spre discipline extracurriculare precum diplomatie, business, comunicare si media, in ultimii ani dublate de cursuri si activitati educationale din sfera stiintelor, matematicii si tehnologiei.Din cauza restrictiilor inca in vigoare, ceremonia de absolvire s-a desfasurat hibrid si a fost difuzata live pe internet, intr-o transmisiune multiplex, moderata de domnul Andrei Luca, Directorul Directiei Diplomatie Culturala. O parte dintre elevi au fost prezenti la sediul MAE, in sala Gafencu, pentru a-si primi diplomele, semnate de Ministrul Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu si ambasadorul Statului Israel, David Saranga, si inmanate de doamna Daniela Gitman, Secretar de Stat pentru afaceri interinstitutionale in cadrul MAE si mentor Laude-Reut, cu mare onoare si felicitari.Caption: Ceremonia de absolvire a cursului Laude-Reut de relatii internationale si diplomatie, la Ministerul Afacerilor Externe, Sala Gafencu, 10 iunie 2021Cu aceasta ocazie, in retrospectiva anului de studii, elevii Laude-Reut au evocat figura regretatului ambasador Mihnea Constantinescu (1961 - 2018), primind mesajul emotionant al E.S. ambasadorul Simona Miculescu, delegatul permanent al Romaniei la UNESCO, alaturi de Cora Stavarescu, nepoata si fondatoarea Asociatiei Ambasador Mihnea Constantinescu si Camelia Botezatu, din partea Asociatiei Emblematic Romania, initiatoare ale proiectului Trilogia In memoriam Mihnea Constantinescu.Caption: Dragi elevi, daca va doresc ceva, este sa deveniti toti cate un Mihnea Constantinescu! - mesajul ambasadorului Simona Miculescu, delegatul permanent al Romaniei la UNESCO, ParisProiectul consta in publicarea a 3 carti de cultura despre personalitatea si omul Mihnea Constantinescu, la care contribuie elevii Laude-Reut, urmand a fi lansate in luna decembrie, cand diplomatul ar fi implinit 60 de ani. Astfel, Complexul Educational Laude-Reut este partener si sustinator al acestui demers, alaturi de Ministerul Afacerilor Externe si Universitatea Politehnica Bucuresti: ...avem aproape de sufletul nostru o istorie comuna cu regretatul ambasador Mihnea Constantinescu, reper de umanitate, caracter si diplomatie ce ne va insoti mereu, mentor Laude-Reut in educatie si cultura, cu sprijinul caruia, in pozitia de Presedinte al Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA), lupta impotriva antisemitismului a devenit mai sustinuta, prin adoptarea definitiei de lucru a antisemitismului si mizand pe formarea tinerelor generatii in cunoasterea trecutului pentru protejarea viitorului, a declarat Tova Ben Nun-Cherbis, Presedinte Fondator Laude-Reut.Programul de diplomatie si relatii internationale Laude-Reut se adreseaza claselor IX-XI si cuprinde anual peste 50 de elevi. Aproximativ 650 de elevi au parcurs programul in cei 15 ani de existenta a acestuia. O parte dintre ei si-au continuat studiile in domeniu, la facultati de prestigiu precum The Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy din cadrul IDC Herzliya, una dintre cele mai selective universitati din Israel. Dupa obtinerea licentei universitare, fostii absolventi au ajuns sa lucreze in aparatul diplomatic al MAE, la Parlamentul European sau in administratia de stat.Programul cuprinde 108 ore de curs pe o perioada de 3 ani (clasele IX-XI), cu profesor specializat, si include lectii teoretice, activitati de cercetare, realizare si prezentare de proiecte si discursuri. Activitatile practice includ internshipuri la ambasadele straine din Bucuresti, participarea la evenimente precum 2Day Ambassador, Conferinta anuala internationala Laude-Reut de diplomatie si afaceri globale (cu noua editii pana in prezent), vizite de studiu la Parlamentul European si reprezentante diplomatice ale Romaniei in strainatate (Paris, Berlin, Bruxelles etc.), intalniri motivationale si de mentorat cu ambasadori, diplomati, reprezentanti ai aparatului diplomatic al MAE sau al altor institutii similare.