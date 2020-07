Au inceput inscrierile la programele universitare de licenta la ASE!

ONLINE

Vrei sa ai un viitor sigur, sa-ti gasesti si un loc de munca ofertant si sa devii un om de succes? Ca student la ASE, ai sanse maxime de a-ti construi o cariera frumoasa, cu un viitor sigur, de a avea un loc de munca ofertant si a deveni un om de succes. Academia de Studii Economice din Bucuresti, cea mai buna universitate de profil economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est, iti ofera oportunitatea de a-ti cladi un astfel de viitor si de a face parte dintr-o comunitate universitara de prestigiu, cu cea mai buna insertie a absolventilor pe piata muncii autohtone."Dragi candidati,Va invit sa alegeti Academia de Studii Economice din Bucuresti, liderul invatamantului economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est, la absolvirea careia va veti bucura de o buna insertie pe piata muncii si de un job de calitate, care sa va ofere o viata profesionala frumoasa si implinita! Din grija pentru sanatatea voastra, desfasuram concursul de admitere in acest an integral online, pe platforma admitere.ase.ro Traditia si dinamica, stransa legatura cu mediul de afaceri, oportunitatile de invatare, numeroasele burse de studii, mobilitatile internationale, conditiile noastre bune de cazare sunt cateva dintre argumentele pentru care Universitatea din Piata Romana poate constitui o optiune inspirata, sigura si de perspectiva pentru voi! Succes, dragi candidati!", prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector ().Pentru Admiterea 2020, ASE scoate la concurs, la cele 35 de programe universitare de licenta , peste 7 300 de locuri, dintre care peste 6 400 la invatamantul cu frecventa si 900 de locuri la invatamantul la distanta si cu frecventa redusa. Candidatii la programele universitare de licenta ale ASE pot urma una dintre cele 12 facultati ale universitatii - detalii ASE desfasoara concursul de admitere la programele universitare de licenta dupa aceleasi principii, ca in anii precedenti.Pasii catre admiterea la ASE sunt:- testul de competenta lingvistica - pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina;- media generala de admitere, calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat (70%) si media anilor de studii (30%).Proba scrisa eliminatorie de competenta lingvistica pentru programele de studii cu predare intr-o limba straina se poate echivala cu certificate de competenta lingvistica recunoscute de ASE. De asemenea, nu dau test de competenta lingvistica candidatii care au absolvit studiile liceale organizate in limba straina a programului de licenta pentru care opteaza.la programele universitare de licenta, invatamant cu frecventa este de 120 de lei (include doua optiuni), iar taxa pentru fiecare optiune suplimentara este de 40 de lei. Taxa de inscriere la programele universitare de licenta, invatamant la distanta si cu frecventa redusa este de 145 lei, indiferent de numarul optiunilor. Taxa de inscriere si suma aferenta optiunilor se achita electronic ( exceptii , candidati scutiti de plata taxei de inscriere).Accesati pagina speciala Admitere Licenta 2020 , care va ofera posibilitatea de a afla care sunt materiile pe care le veti studia pe parcursul anilor de facultate, dar si oportunitatile de angajare oferite, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.Informatii complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicata Admitere Licenta 2020 si pe pagina oficiala de Facebook . Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail admitere@ase.ro , telefonic 021.319.19.00/01, interior 360, 306, 723 si 724 sau prin Zoom, Skype, Google meet.ASE pune la dispozitia viitorilor sai studenti peste 3.400 de burse de performanta, de studiu si sociale, peste 550 de burse Erasmus, peste 4.600 de locuri in caminele proprii, numeroase parteneriate pentru stagii si practica la firme de top, 400.000 de volume in biblioteca, spatii moderne de invatamant, alte facilitati de invatare.Implica-te, fii activ si alege un Lider! Cu siguranta vei deveni un Lider!Academia de Studii Economice din Bucuresti ureaza succes tuturor candidatilor sai si ii asteapta sa devina membri ai prestigioasei comunitati universitare a celei mai bune universitati economice din Romania! Film de prezentare al Academiei de Studii Economice din Bucuresti.