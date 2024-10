Ministrul Educatiei a aprobat folosirea manualelor digitale pentru clasele I si a II-a, acestea fiind afisate miercuri pe site-ul www.manuale.edu.ro.

Urmeaza ca scolile sa transmita inspectoratelor scolare comenzile pentru manualele in format tiparit.

Ordinele de ministru privind aprobarea noilor manuale pentru disciplinele din clasele I si a II-a, castigatoare ale licitatiei organizate de Ministerul Educatiei, au fost semnate luni.

Incepand de miercuri, cadrele didactice, alaturi de elevi si parinti pot accesa gratuit noile manuale, in format digital, potrivit Mediafax.

De asemenea, ministerul a mentionat ca este vorba despre manualele la disciplinele "Matematica si exploarea mediului" pentru clasele I si a II-a, "Comunicare in limba romana", clasa a II-a, "Comunicare in limba moderna - Limba engleza" pentru clasele I si a II-a, "Comunicare in limba materna maghiara", clasa I si "Comunicare in limba romana pentru minoritati", clasa I.

"Cadrele didactice pot folosi deja la clasa manualele digitale disponibile. Pana la achizitionarea pachetului manual print - manual digital, ele pot fi consultate pe platforma pusa la dispozitie de MEN. In perioada 16 - 22 octombrie, cadrele didactice din invatamantul primar vor alege, din oferta existenta, manualele adecvate nivelului de pregatire al clasei. Comenzile pentru manualele in format print si digital vor fi facute de catre scoli si transmise inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti si Centrului National de Evaluare si Examinare (CNEE) ", se arata intr-un comunicat emis de Ministerului Educatiei.

Dupa centralizarea cererilor, CNEE va incheia contracte cu ofertantii care au castigat licitatia, iar editurile vor tipari si vor distribui manualele catre inspectoratele scoalare judetene si cel al municipiului Bucuresti.

"Noile manuale sunt parte a unui proces de modernizare a educatiei, de adaptare a ei la realitatile societatii contemporane. Procesul de actualizare si modernizare a manualelor se desfasoara in paralel cu revizuirea programelor scolare pentru invatamantul preuniversitar. Manualele pentru clasele I si a II-a sunt, asadar, o consecinta fireasca a aplicarii noului curriculum.

Noile manuale au si o componenta digitala, insa varianta digitala nu inlocuieste manualul tiparit. Cele doua variante ale manualelor (print si digital) functioneaza in paralel. Introducerea formatului digital este un pas in plus pe care MEN il face pentru adaptarea invatamantului romanesc la tendinta mondiala de utilizare a tehnologiei informatiei in procesul de predare - invatare", se mai arata in comunicat.

Potrivit comunicatului, cu privire la lotul de manuale pentru materia "Comunicare in limba romana", contestat de catre unii ofertanti participanti la licitatie, MEN asteapta decizia Consiliului de Solutionare a Contestatiilor.

Desi elevii claselor I si a II-a trebuiau sa invete dupa noile manuale inca de la inceputul anului scolar, acest lucru a fost impiedicat de faptul ca licitatatia organizata de Ministerul Educatiei a fost contestata de unele edituri.

Ministrul Educatiei, Remus Pricopie, a decis pe 18 septembrie, extinderea perioadei de utilizare a manualelor vechi pentru pentru clasele I si a II-a, pana in momentul in care vor fi aprobate manualele digitale.

