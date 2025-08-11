"Unde-i lege, nu-i tocmeala": Biserica si Politia au facut un manual pentru elevi

Joi, 05 Decembrie 2013, ora 11:16
4798 citiri
Un manual de religie care contine atat atentionari din Codul Penal, cat si versete din Biblie se va regasi pe bancile elevilor din toata Romania.

Manualul de religiei "Unde-i lege, nu-i tocmeala" isi propune sa aduca "liniste in scolile tarii" si a fost tiparit de o editura din cadrul Bisericii, in stransa colaborare cu Politia Capitalei, transmite Adevarul.

"Ce afront sa primim o palma! Cum sa nu reactionam cu agresivitate? Si totusi, pentru a dezarma atacul, Iisus ne arata ca este posibil sa ne pozitionam astfel si sa rupem spirala violentei. Nu este vorba de o atitudine pasiva, de supunere, ci de un demers activ, fara violenta, care va dezarma agresorul", se arata intr-un fragment din ineditul manual de religie.

Indrumarul are 140 de pagini si este rezultatul unei colaborari dintre Societatea Biblica Interconfesionala, al carei presedinte este Arhiepiscopul Buzaului, Inalpreasfintitul Ciprian, si Politia Capitalei.

In manualul de religie, legile penale sunt comparate cu legile divine, astfel incat adolescentii sa isi dea seama ca cele doua coduri, moral si penal, nu intra in contradictie.

Maia Sandu spune că a petrecut „un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de președintele României, Nicușor Dan”, aflat cu familia în Moldova
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a transmis duminică seara, 10 august, că a petrecut „un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de Președintele României,...
Se teme Ilie Bolojan că PSD va ieși de la guvernare? Nota pe care premierul o dă coaliției
Se teme Ilie Bolojan că PSD va ieși de la guvernare? Nota pe care premierul o dă coaliției
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa că PSD nu va ieşi de la guvernare, în contextul tensiunilor recente generate de poziţionările diferite ale partenerilor de coaliţie în...
#manual religie politie lege, #manual religie lege tocmeala , #manuale
Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

