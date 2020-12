Castigatorii concursului initiat de Clubul de Excelenta matematica Laude-Reut

Castigatorii concursului sunt elevi de la Scoala Gimnaziala nr. 195 si Complexul Educational Laude-Reut din Bucuresti, cate doi pentru fiecare nivel de competitie, clasele V-VI si VII-VIII, obtinand premii ce constau in participari la cursuri online de matematica si stiinte organizate de Weizmann Institute of Science din Israel. Toti cei 15 participanti inscrisi voluntar la concurs au primit diplome.Problemele din concurs pot fi gasite pe pagina de Facebook Laude-Reut , inedit realizate grafic si provocatoare ca idee, si va invitam sa va incercati puterile.Felicitari tuturor si va asteptam si la editiile viitoare!Pana atunci, iata ce a insemnat acest proiect matematic de succes... in cifre, bineinteles!Activitatea a inceput in 2 octombrie 2020, avand inscrisi 76 de elevi din Bucuresti, Craiova, Gaesti, Timisoara, Pascani, Isalnita si chiar din Amsterdam!In mai mult de 20 de ore de matematica, s-au dezbatut si rezolvat aproape 430 de probleme: 217 la clasele V-VI si 212 la clasele VII-VIII, ce pot fi gasite pe site-ul Laude-Reut In functie de nivelul la care au lucrat, profesorii Andrei Alexandrescu si Cristina Hlevca, membri ai Societatii de Stiinte Matematice, ai colectivului de redactie al Gazetei Matematice si ai Comisiei Nationale a Olimpiadei de Matematica, au acoperit teme matematice diverse, aratandu-le elevilor frumusetea matematicii prin probleme de perspicacitate, de logica, teoreme si metode diverse de rezolvare, ecuatii si functii, calcule si principii etc.In cadrul Centrului de Excelenta Matematica Laude-Reut, elevii au participat si la concursul Pro Performanta, obtinand premii importante.Activitatea Centrului de Excelenta Matematica ramane deschisa si continua anul viitor, cu ambitii mari menite a mentine interesul pentru aceasta disciplina la nivel de performanta, inclusiv pentru elevii de liceu, fapt pentru care profesorii Andrei Alexandrescu si Cristina Hlevca, cu sprijinul Laude-Reut, intentioneaza organizarea unei simulari online a Olimpiadei de Matematica in luna ianuarie 2021, de care elevilor le este dor in aceste conditii de pandemie, cand toate concursurile scolare sunt suspendate.Va multumim si va asteptam alaturi de noi! Sarbatori cu pace si sanatate!Pentru cei dornici a se inscrie in Centrul de Excelenta Matematica Laude-Reut, va rugam sa completati acest formular https://bit.ly/3nF2V0P . Cursurile au loc online vinerea, incepand cu ora 18.15, pe perioada scolii.