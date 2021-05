Destinul lui Grigore Gheba, marcat decisiv de Ana Pauker. Cum s-a transformat un ofiter de armata intr-un geniu al matematicii

Poveste de dragoste sfarsita tragic

Putini stiu ca inainte de a fi matematician, Grigore Gheba a fost ofiter al armatei romane, fiind inrolat pe front si participant la tragicele lupte de la Cotul Donului, unde au murit peste 150.000 de romani. Printr-o minune, Grigore Gheba a scapat cu viata si a stat un an prizonier la rusi, fiind torturat, tinut fara hrana si in frig.Nepoata matematicianului, care a scris o carte de memorii, spune ca supravietuirea miraculoasa a viitorului mare matematician are legatura cu doua personaje care i-au influentat mai tarziu destinul. Este vorba despre celebra militanta comunista Ana Pauker si un medic rus, Marusia Anka.Bolnav si aproape muribund, Gheba a fost aruncat intr-o groapa comuna, impreuna cu celelate cadavre ale prizonierilor, dar medicul legist al lagarului, Marusia, a descoperit ca barbatul inca mai sufla, l-a scos din groapa si l-a salvat."Rusii, vazandu-l lesinat de boala, l-au aruncat la groapa comuna. Nu era mort, misca putin, dar ei nu au tinut cont de acest lucru. Norocul lui a fost Ana Pauker si medicul rus Marusia Anka, care l-au vazut in groapa si l-au scos afara. Marusia Anka, impresionata de starea unchiului meu, l-a ingrijit cum nu s-a putut mai bine, astfel incat in cateva luni si-a revenit complet", povesteste Alexandrina Panait, nepoata lui Gheba.Intre ofiterul roman si medicul rus s-a infiripat si o poveste de dragoste, sfarsita tragic, prin moartea medicului, exterminata de sovietici in lagar din cauza acestei idile, pe care Gheba a povestit-o in cartea sa autobiografica. Acest lucru l-a aflat spre batranete, in urma unei calatorii la Moscova.Eliberat din lagar, Grigore Gheba a luptat apoi impotriva nemtilor, in bataliile pentru eliberarea Ardealului, fiind ranit de doua ori, decorat si ridicat la gradul de general.In aceeasi carte autobiografica, Grigore Gheba recunoaste ca Ana Pauker, revenita in Romania pe tancurile Armatei Rosii, in 1944, devenind ulterior prim ministru al tarii, a jucat un alt rol important in destinul sau, dupa ce l-a salvat din ghearele mortii, propunandu-l prefect al judetului Ramnicu Sarat."Imaginati-va cata ura si invidie am putut sa-mi atrag din partea lui Gheorghe Stoica, care nu ma simpatiza deloc, si a altor nemernici cand au auzit ca din situatia de tradator pe punctul de a fi impuscat la zid, dintr-odata, am fost propulsat in functia de prefect de judet", descrie Gheba conditiile alegerii sale in respectiva demnitate.In aceasta demnitate nu a rezistat foarte mult, pentru ca s-a opus arestarii a 84 de invatatori si preoti, sub motivatia ca ar fi fost legionari. Cu aceasta ocazie si-a dat demisia si din Armata Romana."In ceea ce priveste comunismul implantat cu forta de indivizi de teapa Anei Pauker, am inteles ca era o forma mascata a tradarii de patrie, drept care am refuzat sa fiu membru de partid inca de cand eram in divizie si, apoi, tot restul vietii, suportand, ce-i drept, consecintele", mai scrie Grigore Gheba in cartea sa, "Intre viata si moarte".La varsta de 35 de ani, Grigore Gheba avea sa revina la pasiunea sa din copilarie si urmeaza cursurile Facultatii de Matematica din cadrul Universitatii Bucuresti. Zece ani mai tarziu, in 1958 avea sa-i apara si prima culegere de matematica A trait pana in anul 2004, cand la 92 de ani a suferit un atac de cord in timp ce lucra la cea de 35-a culegere de matematica. Greu poate fi egalat de cineva, lucrarile scrise de el fiind tiparite in peste sase milioane de exemplare."Am vrut ca elevii sa inteleaga matematica. Sa o inteleaga ca pe un exercitiu al mintii. Si creierul are nevoie de gimnastica. Altfel, nu asimilezi nimic. Asta am invatat-o de la savantul Moisil, care mi-a fost sfatuitor", marturisea Grigore Gheba, inainte de moarte.