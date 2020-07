Greseli la corectarea tezelor la Bacalaureat 2020. Un 6,40 la Matematica s-a transformat dupa contestatie in 9,50

Unui elev de la Colegiul National "Tudor Vladimirescu" din Targu Jiu, de la specializarea "Matematica-Informatica", i-a fost marita nota cu mai bine de trei puncte, relateaza publicatia pandurul.ro Absolventul a primit 9,50 la Matematica, dupa ce a contestat lucrarea, care primise initial nota 6,40. Tot el a contestat si nota de la Anatomie. Iar de la 8,45 s-a ajuns la nota la 9,60. Absolventul CNTV a promovat Bacalaureatul cu media 9,35, noteaza publicatia locala Pandurul.ro.Un alt coleg, de la acelasi liceu si specializare, a avut parte de o surpriza similara. Nota 6,30 primita la Matematica s-a "transformat" in 8,20, iar nota 8,65 de la Anatomie a ajuns de fapt 9,70.Eroare grava si in cazul unui absolvent de la Colegiul "Mihai Viteazul" din Bumbesti-Jiu, de la sectia Filologie, care a obtinut dupa recorectarea lucrarii de la Istorie o nota marita cu trei puncte. De la 6,05, elevul a fost notat cu 9,15!Au fost si elevi care au contestat notele primite la cele trei probe ale Bacalaureatului. De exemplu, un absolvent de la Colegiul National "Spiru Haret" din Targu Jiu si-a marit considerabil media, dupa contestatii. De la 8,30 la Romana a ajuns la nota 9, iar la Matematica si Anatomie a mai primit cateva zecimi in plus.Circa 1.800 de contestatii au fost depuse in aceasta sesiune de Bacalaureat. Dupa recorectarea lucrarilor, procentul de promovabilitate a crescut usor, ajungand la 51,4%. Sapte absolventi de liceu au obtinut media maxima 10.