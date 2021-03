Profesorul Radu Gologan, fostul coordonator al lotului de olimpici: "Parinti care contesta coruptia din Romania isi impun copiii prin coruptie"

Fostul coordonator al lotului de olimpici a vorbit despre cazul unui parinte din Bucuresti care contesta public coruptia si a participat cu copilul sau la protestul din 10 august, dar care i-a cerut meditatorului copilului sau sa ii rezolve exercitiile de la olimpiada "Iata: un parinte, extrem de vehement in ceea ce priveste coruptia la nivel inalt in Romania, activist volubil si admirat de mine pentru asta, in a o demasca prin proteste, inclusiv Piata Victoriei 10 august, unde a avut alaturi copilul, ii cere meditatorului, ca in timpul testului, dat online de profesorul de scoala, sa ii trimita copilului rezolvarile. M-a daramat psihic", a scris acesta pe pagina sa de Facebook , miercuri, 3 martie."Cel mai grav este insa, ca in cateva locuri, unde a existat urmarire pe net, cativa copii au aparut alaturi de parintii lor in fata camerei si atunci cand li s-a atras atentia au inchis conexiunea. Dragi parinti, daca va mai pot apela cu frumosul cuvant neaos "drag", va plangeti ca se fura in tara asta si voi ii invatati pe urmasii vostri sa fure? Promit ca vom lua masuri exemplare in toata aceasta intreprindere a noastra: de cate ori vom avea dovezi de incalcare a eticii, copiii dumneavoastra nu vor mai participa niciodata la vreo actiune a Societatii de Stiinte Matematice", scria profesorul dupa etapa din 27 februarie.Sunt destul de revoltat. Uitati-va - parinti care contesta coruptia din Romania isi impun copiii prin coruptie. Este incredibil. Eu sunt de principiu ca trebuie luate masuri drastice. Cel putin din punct de vedere al Societatii, daca pe un copil il dovedim ca este corupt sau parintele l-a ajutat, solutia este drastica - nu va mai avea acces la nicio competitie a societatii cat va trai el. Il punem pe lista neagra, indiferent ca va ajunge mare universitar. Va avea aceasta patalama. Parintele trebuie sa isi asume ceea ce face, iar copilul trebuie sa inteleaga, chiar daca este clasa a cincea", a spus acesta intr-un interviu acordat celor de la Hotnews.ro Profesorul estimeaza ca circa 10% din cazurile de la olimpiada sunt cu comportament neetic, 2-3% fiind dovedite.Aceste observatii au fost completate de catre profesorul de matematica Catalin Osiceanu, care a caracterizat comportamentul parintilor in acest tip de cazuri drept un abuz emotional." In cei 30 de ani de experienta la catedra, am constatat ca sunt parinti care isi terorizeata copiii, punandu-le tinte greu de atins privind accederea la fazele superioare ale olimpiadei. E simplu de dedus ca totul vine dintr-o frustrare generata de insuccesul lor din perioada scolara. Mai precis, isi propun ca propriii copii sa obtina ceea ce ei nu au fost in stare. Oare nu-si dau seama ca practica o forma de abuz emotional? Salut initiativa domnului Profesor de a-i pune pe o "lista neagra" si de a nu le mai permite niciodata participarea la aceasta competitie. Trebuie actionat in acest mod, atunci cand legile si institutiile statului cu rol de protectie a copilului sunt neputincioase", a scris acesta pe Facebook.