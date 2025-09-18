Otrava nevăzută din sala de clasă

Mi s-a reproșat recent că vorbesc prea mult despre depolitizarea educației la radio, televizor și în mediul online. Că scriu prea mult despre scuturarea de politic a școlii românești. Mi s-a spus, mai mult sau mai puțin direct, că plictisesc, că deranjez, că stric feng-shui-ul, că încurc nepermis „socoteli”. Am fost avertizat că exorcizarea politicului este o blasfemie, iar cei care o comit vor avea de suferit diverse cazne și vor avea de înfruntat demoni de netrecut. Se sugera cumva – și vă rog să urmăriți ideea – că politizarea învățământului poate fi și bună. Nimic mai toxic ca o astfel de abordare! Otrăvurile nu au niciodată efect curativ.

Sistemele de învățământ profund politizate furnizează oare educație de calitate inferioară? Există o legătură de cauzalitate între politizare și eșecul educațional reflectat în procente siderante de analfabetism funcțional?

Să vedem mai întâi ce înseamnă un sistem politizat. Selecția personalului nu este bazată în mod principal pe competențe, ci pe relații politice, în special în zonele decizionale (manageri de unități de învățământ, inspectori, secretari de stat etc.). Consecința este evidentă: există o pierdere certă de calitate comparativ cu sistemele meritocratice fundamentate exclusiv pe competențe și selecție obiectivă.

Sistemele de învățământ performante au standarde educaționale clare și stabile și principii și valori educaționale nenegociabile. Mai mult, partea de autonomie școlară este afectată în sistemele politizate, interferențele de aici fiind unele vinovate. Eclipsat de jocul politic, statutul social al cadrului didactic este șubred, deși – pe alocuri – standardul profesional poate fi unul ridicat.

Conceptul de „depolitizare” nu presupune lipsa unui control statal asupra învățământului, așa cum s-ar acredita ideea în scopul ducerii demersului în derizoriu. Nici pe departe! Din contră, lipsa interferențelor politice presupune mai multă rigoare, mai multă predictibilitate, presupune lipsa unor schimbări arbitrare, frecvente, motivate de interese de grup sau de partid. Nu există dubii: politizarea educației aduce deservicii majore oricărei societăți.

Cu unele excepții! Cine beneficiază totuși de politizare? Două categorii mari și late: cei mufați la cornul abundenței generate de ea și decidenții, cei care o fac posibilă și care o folosesc pe post de instrument de control. Cele două categorii de jucători țin cu dinții de perpetuarea abordării aducătoare de foloase nemeritate.

Căpușarea sistemului de învățământ de firme de partid este o altă realitate tristă, binecunoscută în sistem, împotriva căreia nu se ia aproape niciodată atitudine instituțională sau civică: învârteli peste învârteli, afaceri în detrimentul educației și copiilor, personaje apropiate de politic, firme de casă etc.

Intensificarea politizării este unul dintre motivele pentru care profesorii de la noi nu beneficiază de statutul social meritat și, implicit, de o formare profesională mai riguroasă, de o salarizare potrivită și de un grad de respect mulțumitor. Numirile „din pix” în funcții de conducere exercită constant presiune pe profesori și pe sistem și edifică valori educaționale strâmbe.

Ca urmare a perpetuării politizării, devin personaje relevante cadre didactice mediocre care acaparează pe căi ocolitoare funcții de conducere – funcții la care accesul ar trebui să fie strict pe criterii meritocratice. Lipsa generalizată de atitudine împotriva politizării din educație a condus în mod nefericit la amplificarea permanentă a fenomenului. Nu există semne încurajatoare că lucrurile s-ar schimba: prevalența intereselor politice asupra intereselor publice este covârșitoare.

Reacțiile corpului profesoral împotriva politizării școlii au fost și sunt modeste. Cauza perpetuării fenomenului ține și de lipsa de atitudine a corpului didactic. Despre părinți să nu mai vorbim: lipsa lor de reacție este totală.

Funcția de conducere în școala românească rămâne și pe mai departe un trofeu – de la ministru, la secretar de stat, la șef de agenție din educație, la inspector școlar, director, profesor venit din partea „cui trebuie” sau personal de orice tip introdus în unitatea de învățământ pe „intrarea” politică. Politizarea învățământului aduce cu sine concesii semnificative cu privire la calitatea educației.

Scopul său insidios și nedeclarat este păstrarea unui control aducător de beneficii asupra învățământului, scop străin și contrar binelui public. Unele otrăvuri nu se văd cu ochiul liber, cu toate acestea ele există și produc ravagii.

Zeno Sustac este avocat, scriitor, doctor in filosofie, conflictolog, expert european in domeniul ADR, mediator, practician in insolventa, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania" si Presedinte al Asociatiei pentru DepolitizareaEducatiei.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

