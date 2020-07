Fabricile de doctorate

La inceputul saptaminii, Victor Ponta a pierdut definitiv procesul cu Ministerul Educatiei impotriva verdictului de plagiat . Dupa ce timp de patru ani reclamatia lui Ponta a trecut prin mai multe instante, Inalta Curte de Casatie si Justitie a pus punct acestui proces, admitind verdictul Curtii de Apel Bucuresti care a decis ca fostul prim ministru a plagiat in lucrarea sa de doctorat Povestea a inceput in 2012, cind revista "Nature" a dezvaluit faptul ca in teza lui Ponta erau foarte multe pasaje din alte surse, pe care acesta si le-a insusit. Un furt intelectual pe care impricinatul l-a inclus in patrimoniul personal, am putea spune.In 2016, in scurtul sau mandat de ministru al Educatiei, fostul rector al Universitatii din Bucuresti Mircea Dumitru a semnat ordinul de retragere a titlului de doctor in Drept obtinut prin plagiat de Victor Viorel Ponta. Imediat dupa aflarea deciziei ICCJ, fostul ministru a declarat: "A inchide ochii fata de asa ceva insemna, pur si simplu, o sinucidere simbolica a Universitatii din Bucuresti." Tot el si-a exprimat opinia ca pentru Ponta si pentru toti cei care sint vinovati de furt intelectual ar trebui sa existe si o sanctiune pecuniara. Propunerea este perfect indreptatita, avind in vedere faptul ca doctoratele sint rampe de lansare de la un grad didactic inferior la altul superior (de la lector la conferentiar si mai departe la profesor universitar), ceea ce presupune o marire substantiala a salariului. Cit a fost doctor in Drept cu acte in regula la Universitatea Romano-Americana, Victor Ponta a beneficiat de venituri de multe mii de euro anual. Ce-ar fi ca universitatea sa-i ceara banii inapoi in baza faptului ca blazonul nu corespundea cu realitatea?Sintem tara doctoratelor primite pe sub mina, a proprietarilor de doctorate plagiate si a fabricilor de diplome eliberate de universitati particulare. Unul din patru fosti sau actuali parlamentari sau ministri are titlul de doctor. Printre ei, Cristian Adomnitei , fost ministru al Educatiei implicat in dosarul de coruptie al grupului Relu Fenechiu , este doctor in agricultura, Petre Daea , doctor in agricultura, fostul ministru de Interne Gabriel Oprea , doctor si el, cu titlul predestinat "Procedura plingerii prealabile", titlu pe care l-a pierdut pe traseu dupa ce si-a pierdut mandatul, Florin Iordache , autorul Ordonantei 13, proprietarul unui doctorat obtinut la o universitate particulara din Republica Moldova. Si lista poate continua, incluzind si posesori de doctorate din administratia centrala si locala - vezi exemplul primarului orasului Voluntari, Florentin Pandele . Statisticile arata ca cei mai multi posesori de doctorate sint membri ai PSD , dar nici celelalte partide nu sint mai putin scolite.In topul institutiilor universitare donatoare de doctorate se afla Scoala Doctorala a Academiei de Politie. Zeci de teze de doctorat plagiate si altele suspecte de plagiat au iscat nenumarate scandaluri de-a lungul anilor. Dintre politistii doctori, cei mai multi poarta insigna fostei militii ceausiste, iar simplii agenti vorbesc doar pe la colturi despre sefii cei mari. Unii dintre ei aspira, desigur, inca de pe acum la botezul doctoratului.In aceasta realitate aiuritoare, sute sau mii de tineri care si-au obtinut doctoratele studiind ani de zile, unii dintre ei la universitati de prestigiu din Europa sau SUA, isi cauta de lucru in domeniul pe care si l-au ales. Multi se reprofileaza, lucreaza la multinationale, unii isi deschid mici afaceri. Nu au loc de partizanii inculturii, in special de cei din lumea politica, indivizi care tin posturile blocate la universitati private sau chiar de stat.Incotro ne indreptam? Ma tem ca intr-acolo de unde am venit in urma cu 30 de ani. Invatamintul superior din Romania nu este mai performant decit cel primar, gimnazial sau liceal. Amfiteatrele sint pline de studenti in cautarea unei diplome doar pentru a mai amina cu citiva ani ocuparea unui loc de munca. Sint copii ai politicienilor corupti, ai baronilor, ai afaceristilor pe bani publici. Invatamintul vocational este pentru ei o mare necunoscuta. Ajunsi la catedra, in sitemul medical, in domeniul finantelor, in agricultura, se intreaba ei insisi ce cauta acolo. Asa se face ca tineri cu studii superioare se alfabetizeaza de fapt la locul de munca.De la plagiatorii de doctorate cu vechime la aspirantii care vin din urma calea e deschisa, iar analfabetismul intelectual este, din pacate, insotit de analfabetismul moral, mult mai daunator pentru o societate inchisa cum este a noastra.