Ioan Aurel Pop s-a autosuspendat pentru șase luni din funcția de președinte al Consiliului care analizează plagiatele. Care este motivul

Când s-a autosuspendat și de ce

Declarația ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu

Acesta a făcut anunțul când a fost sunat de reporterii Edupedu.ro în legătură cu declarațiile de duminică seară ale ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu.Acesta a solicitat Universității de Științe Agronomice să-i analizeze de plagiat teza de doctorat , după care să o trimită la CNATDCU.Motivul autosuspendării este că nu are cum să se împartă între funcțiile pe care le deține: președinte al Academiei Române , profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și președinte al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare."Nu mai țin minte, dar motivul este că nu mai pot, sunt președintele Academiei și asta îmi mănâncă tot timpul, sunt și profesor universitar și cine m-a pus la CNATDCU m-a pus nu pentru că mă cheamă Ioan Aurel Pop, ci fiindcă președintele Academiei trebuie să prezideze (CNATDCU). Eu le-am spus să schimbe treaba asta pentru că eu nu pot să fac lucruri imposibile, nu am ubicuitate. La CNATDCU trebuie să te duci în fiecare zi la Ministerul Educației, când să mă duc dacă trebuie să mă duc la Academie. Deci nu am posibilitatea să fac față, îmi cer scuze, mulțumesc." Sorin Cîmpeanu spune că a cerut „USAMV București să continue demersul prin transmiterea tezei de doctorat către CNATDCU, în așa fel încât să fie posibilă analiza și la acest nivel de către experții CNATDCU din comisia de specialitate“.La începutul lunii, Cîmpeanu le-a cerut universităților să realizeze „într-un termen rezonabil, un an, de exemplu”, analiza tuturor tezelor de doctorat susținute în fiecare dintre aceste instituții.„Considerând că un decident responsabil nu poate promova decizii pe care nu le poate susține prin exemplul personal, vineri, 13 august, am sesizat Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București cu solicitarea de analiză/verificare a conformității propriei teze de doctorat (susținută acum 21 de ani în cadrul USAMV București), inclusiv prin raportare la analiza întregii activități științifice (începând cu anul 1988/anul III de facultate), așa cum este prezentată în lista de lucrări științifice, disponibilă public pe site-ul usamv.ro.De asemenea, am solicitat ca USAMV București să continue demersul prin transmiterea tezei de doctorat către CNATDCU, în așa fel încât să fie posibilă analiza și la acest nivel de către experții CNATDCU din comisia de specialitate.Am inițiat acest demers având în vedere faptul că asumarea răspunderii este un principiu de la care nu se poate deroga, în speranța că exemplul va fi preluat și de către alți lideri din domeniul învățământului superior, de “personaje cheie” în educație și de promotori ai integrității academice.Respectarea normelor de etică și deontologie profesională a fost un principiu pe care l-am susținut continuu în cei 30 de ani de activitate academică.În același timp, îmi exprim speranța că solicitarea pe care am adresat-o CNATDCU cu privire la realizarea unei strategii de prevenire şi combatere a plagiatului, va fi onorată cât se poate de curând, în aşa fel încât în această toamnă să putem promova această strategie susținută prin forța legală necesară.Am solicitat universităţilor să se concentreze pe verificarea, prevenirea și combaterea abaterilor de la standardele de etică și integritate academică, inclusiv prin inițierea unui proces de verificare din perspectiva conformității, prin analiza tezelor de doctorat susţinute în cadrul fiecărei instituții organizatoare de studii universitare de doctorat.”