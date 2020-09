Rectorul Politehnicii Bucuresti: "Cel mai probabil scenariu pe care vom merge va fi cel hibrid". Care este situatia caminelor

"Universitatea a luat, pentru inceputul anului universitar 2020-2021, o serie intreaga de masuri, in primul rand pentru a asigura platformele informatice de foarte buna calitate la dispozitia studentilor, astfel incat acestia sa poata avea acces la cursurile, seminariile, laboratoarele universitatii indiferent de situatia epidemiologica in care se afla Bucurestiul sau intr-o situatie speciala a universitatii.In principiu, in conformitate cu Ordinul de ministru, decizia finala cu privire la inceputul anului universitar se adopta de catre Senatul universitatii, cu o saptamana inainte de inceperea anului. Vom avea aceasta informatie in saptamana incepand din 1 octombrie, tinand cont de faptul ca noi am decis, la nivelul Politehnicii, ca anul universitar va incepe pe 5 octombrie", a afirmat Costoiu.El a precizat ca, in urma discutiilor avute la nivelul universitatii si tinand cont de faptul ca Bucurestiul este in zona galbena in aceasta perioada, cel mai probabil scenariu pe care se va merge va fi cel hibrid, astfel incat studentii sa fie prezenti in universitate pentru activitatea didactica la laboratoare si respectiv proiecte si sa aiba acces la cursuri prin platformele universitatii si la o parte din seminarii online.Costoiu a spus ca "probabil" prima luna a primului semestru va fi una de acumulare de cunostinte, astfel incat studentii si profesorii "nu vor fi expusi".Rectorul Politehnicii Bucuresti a afirmat ca numarul de studenti cazati in camerele de camine va fi redus in contextul pandemiei cu noul coronavirus."Propunerea noastra este de a incepe in regim hibrid. Senatul universitatii este cel care va decide cu o saptamana inainte. Am propus Senatului si deschiderea caminelor odata cu deschiderea anului universitar, adica pe 5 octombrie, reducand numarul de studenti in camera - prioritate avand studentii anului I, studentii din familii dezavantajate, cu probleme sociale, precum si studentii care nu au avut acces la platformele universitatii anul trecut, locuind in zone izolate, fara internet sau neavand infrastructura necesara, universitatea punand la dispozitia studentilor, in campusul universitatii, infrastructura necesara pentru a invata. In principiu vor fi cazati doi in camera.Noi am cerut Directiei de Sanatate Publica, dandu-le toate datele tehnice ale universitatii pentru ca avem camere mai mari, avem camere mai mici, camere care sa respecte metri cubi de aer pe care Ministerul Sanatatii precizeaza pentru studenti. Teoretic, am putea sa cazam mai mult de doi studenti in camera, dar prima propunere a noastra este de a mentine doi studenti in camera, urmand ca MS si DSP sa ne precizeze daca putem creste numarul in siguranta", a mai aratat rectorul UPB.Potrivit acestuia, la nivelul institutiei de invatamant superior au fost luate mai multe masuri in contextul pandemiei cu noul coronavirus precum achizitionarea de dezinfectanti, cursuri de instruire pentru cadrele didactice, dezvoltarea si upgradarea platformelor online."O serie ampla de masuri a fost luata. Am achizitionat ce este necesar pentru asigurarea dezinfectarii spatiilor universitatii. Chiar daca o spun cu parere de rau, Ministerul Educatiei nu a sprijinit deloc in conditiile in care ordinul celor doi ministri care priveste masurile sanitare a fost publicat foarte tarziu si aflam cu suprindere ca, dupa ce acesta a fost publicat in urma cu doua saptamani, acum se lucreaza la modificarea Ordinului de ministru care tocmai a fost publicat. Suntem intr-o situatie nu foarte fericita din acest punct de vedere, dar, cu datele pe care le avem, universitatea s-a pregatit intens". a afirmat Costoiu.El a mentionat ca in aceasta perioada se vor desfasura noile cursuri de instruire pentru cadre didactice privind folosirea platformelor universitatii."Am lucrat in aceasta perioada sa dezvoltam, sa upgradam platformele pe care le-am folosit si in semestrul trecut si vom continua sa facem acest lucru, precum si vor urma o serie intreaga de instruiri cu studentii anului I in mod special astfel incat acestia sa poata sa aiba o intrare cat mai buna in universitate si sa reducem abandonul scolar, care este prezent in special la anul I nu doar in universitatea noastra, ci in general", a explicat Mihnea Costoiu.