Politica ascunsă a statului român, reducerea numărului copiilor vulnerabili?

Inițial am vrut să denumesc articolul “Cum îi condamnă la moarte școala românească pe elevii vulnerabili“. M-am oprit la titlul actual întrucât în școala românească am întâlnit și mulți oameni minunați. În relația cu unitățile de învățământ indiferența provoacă - în general - adevărate drame în rândul părinților copiilor cu sănătate șubredă. Grija și compasiunea școlii românești nu există în multe astfel de cazuri. Mi-a atras atenția în mod deosebit o postare a unei mame justificat îngrijorate, pe grupului "Părintii Elevilor din România", grup pe care l-am înființat în urmă cu doi ani și care reunește peste 16.500 de părinți.

“Sunt mama a doi elevi de școală generală, unul ciclu primar, celălalt gimnaziu. Cel mic are leucemie și face tratament citostatic. Amândoi au indicație de evitare a colectivităților, etc. Medicul de familie a dat adeverințe de online pentru amândoi. Școala și inspectoratul îmi refuză online pentru cel sănătos, motivând că nu există bază legală, deși asta pune în pericol viața celui mic. Inspectoratul școlar se eschivează. Mă puteți ajuta cumva?”

Ce solicita de fapt mama copilului bolnav de leucemie? Acordarea dreptului pentru celălalt copil de a nu face ore cu prezență fizică - pentru o perioadă determinată - în scopul protejării sănătății precare a copilului grav bolnav. Mai exact, să nu existe riscul ca fratele copilului cu leucemie să aducă acasă diverse infecții din colectivitate. De precizat că această modalitate este prevăzută de legislația în vigoare în anumite condiții și că decizia se află la nivelul unității de învățământ. Important este ca decizia să fie luată în spiritul legii, spirit care teoretic are în prim-plan sănătatea elevului fără a sacrifica dreptul la învățătură. În cazul de față, pentru copilul pacient oncologic școlarizarea online a fost acceptată, pentru fratele mai mare, nu, deși ambii se află în aceeași unitate de învățământ din Constanța. Este evident faptul că măsura de protejare a sănătății copilului bolnav este doar pe hârtie în condițiile în care fratele său este menținut în colectivitate în plin sezon de gripe și viroze, cu unele cazuri de Covid încă existente, deși părintele responsabil solicită altceva. ROFUIP-ul lasă posibilitatea unității de învățământ în situații excepționale, pe o perioadă, determinată să suspende în cazuri individuale cursurile față în față și să le mute în online pentru protejarea dreptul constituțional la viaţă, precum şi a dreptului la integritate fizică şi psihică. Sintetizând, dreptul la sănătate al copilului pacient oncologic a fost încălcat de către unitatea de învățământ. Școala românească nu este impresionată de cazul unui copil de 9 ani cu leucemie, fratele său trebuie să meargă fizic la școală chiar dacă s-ar apropia sfârșitul lumii.

O prevedere expresă în acest sens care proteja vulnerabilul și din perspectiva celor cu care locuiește a existat în legislație dar a fost eliminată de fostul ministru Cîmpeanu. Articolul 7 alin. 6 din Ordinul 3235/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 prevedea că: “Elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului curant şi cu acordul părinţilor/reprezentantului legal.” Este un prim exemplu de bune practici în domeniu și este vital – la propriu – să se regăsească în mod expres în noile legi ale educației.

Dacă în calitate de responsabil pentru viața și sănătatea copilului, părintele face ce îi cere acum statul român (respectiv menținerea în colectivitate), sunt șanse ridicate să își expună în mod iresponsabil copilul grav bolnav. Este de ordinul evidenței că o astfel de expunere poate provoca sechele majore sau poate determina decesul pacientului oncologic. Majoritatea schemelor de chimioterapie reduc rezistenţa naturală a corpului în faţa infecţiilor. Din cauza acestui lucru, o răceală minoră se poate transforma rapid în ceva mai serios, necesitând chiar spitalizarea. Școlii românești îi pasă de suferința copilului și a familiei atunci când analizează cererea părintelui? Se pare că nu. Deși unor cadre didactice de excepție le pasă.

Cazul nu este izolat. Mii de copii de toate vârstele, cu diverse tipuri de afecțiuni serioase, se izbesc de rigiditatea și prejudecățile din școlile publice atunci când vine vorba despre protejarea sănătății acestora. Nu vreau să mă gândesc la posibilitatea că ar fi vorba despre o măsură cinică care urmărește de fapt economii la buget pe seama acestora respectiv că ideea urmărită de autorități ar fi diminuarea numărului vulnerabililor, prin îngrădirea unor măsuri minimale de protecție. S-a mai întâmplat într-un mod asemănător și în plină pandemie. În fond, copii cu afecțiuni generează un cost pentru statul român.

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

