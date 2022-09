Pozele dintr-o școală din Periți, Ialomița, proaspăt renovată, au devenit virale pe Internet datorită culorilor vesele folosite în interior și mesajelor motivaționale de pe pereți.

Mesajul care însoțește pozele este din partea unuei profesoare către elevii săi și este unul plin de căldură:

"Și calendarul, și vremea, ploaia și castanii, strugurii și frunzele... Toate șoptesc că mai e puțin.

Una dintre bucuriile neprețuite din meseria de profesor este aceea că an de an retrăim emoția începutului și a sfârșitului de an școlar.

Dacă și voi v-ați pregătit cu forțe noi, cu energie, cu bucurie, cu determinarea de a fi mai buni, atunci și noi ne-am pregătit toată vara să îmbrăcăm haine noi!

Cred cu tărie că locul în care ne petrecem cel mai mult timp din zi trebuie să fie unul cald, vesel, creativ și să contribuie, astfel, la starea noastră de bine.

Mulțumesc intregii echipe magice pentru că astăzi pot să vă împărtășesc câteva imagini, rezultat al unui impresionant volum de muncă! Mulțumesc tuturor celor implicați pentru susținere!

Ne revedem luni, 5 septembrie, cu porțile larg deschise pentru copii, părinți și bunici!

Cu emoție și deosebită prețuire,

prof. Cristina Costea.

P.S. Aș vrea ca la final, elevii mei să știe că mi-a păsat de ei!", a scris profesoara pe Facebook.

Postarea a strâns mii de aprecieri și distribuiri în doar două zile.

