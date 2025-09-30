Școală prăbușită peste elevi chiar în timpul rugăciunii. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO

O școală s-a prăbușit luni, 29 septembrie, în Indonezia peste elevi în timp ce aceștia își spuneau rugăciunea.

Tragedia a avut loc în orașul Sidoarjo, din provincia Java de Est, Indonezia.

Internatul islamic s-a prăbușit peste 100 de elevi chiar în timpul rugăciunii de după-amiază.

Din nefericire, un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața, iar alte zeci de persoane au fost rănite. Mai multe victime se află în stare gravă.

Cel puțin 65 de persoane dispărute

Conform autorităților locale, cel puțin 65 de persoane au fost date dispărute. Părinții sunt devastați și cer autorităților în fața spitalelor unde le sunt copiii răniți și în fața clădirii prăbușite, sperând că vor mai fi scoși în viață de acolo, potrivit The Guardian.

❗️🇮🇩 - At least 65 students are presumed buried under the rubble after a multi-story Islamic boarding school building collapsed in Sidoarjo, East Java, Indonesia, while over 100 were gathered for afternoon prayers. One 13-year-old student has been confirmed dead, with 99 others… pic.twitter.com/UrqHsoWg50 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 30, 2025

Salvatorii au lucrat pe parcursul întregii nopți, în condiții foarte dificile. Astfel, echipele de intervenție, care au fost formate din sute de polițiști, pompieri și soldați, au reușit să scoată în viață 8 supraviețuitori.

„Le-am furnizat oxigen și apă celor care erau încă prinși sub dărâmături și i-am ținut în viață în timp ce ne străduiam să-i scoatem”, a transmis liderul echipei de salvare, Nanang Sigit.

Sigit a mai spus că a observat mai multe cadavre, doar că prioritatea lor este să-i salveze pe elevii care mai sunt încă în viață.

Cauza prăbușirii

Potrivit primelor investigații, școala s-ar fi prăbușit în timpul unor lucrări ilegale. Clădirea, care avea inițial două etaje, fusese modificată pentru a mai pune încă două niveluri, dar fără autorizațiile necesare.

„Fundamentul vechii clădiri nu a putut să susțină două etaje de beton și s-a prăbușit în timpul procesului de turnare”, a spus purtătorul de cuvânt al poliției, Jules Abraham Abast.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili persoanele responsabile de această tragedie.

