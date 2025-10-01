Școală prăbușită peste elevi în Indonezia. Cel puțin 91 de persoane au rămas sub dărâmături FOTO/VIDEO

Cel puţin 91 de elevi au rămas prinşi sub dărâmături din beton la aproape două zile după ce o clădire a unei şcoli islamice s-a prăbuşit peste ei, în Indonezia, anunţă autorităţile după ce au verificat prezenţa şi relatările familiilor neliniştite ale celor dispăruţi, relatează AP.

Peste 300 de salvatori lucrează disperaţi pentru a-i elibera pe supravieţuitori, miercuri dimineaţă, 1 octombrie, după ce structura a căzut pe sute de persoane, în principal băieţi adolescenţi, care participau la rugăciuni de după-amiază, luni, 29 septembrie, într-o sală de rugăciune la internatul vechi de un secol Khoziny Islamic din provincia Java de Est, care era supus unei extinderi neautorizate.

Rescuers scramble through rubble trying to locate 38 people after a boarding school collapsed in Indonesia. The unstable building in the town of Sidoarjo collapsed during construction, disaster mitigation authorities said https://t.co/nFvrIXnCGy pic.twitter.com/QbzuXzQjzP — Reuters (@Reuters) September 30, 2025

Cel puţin trei elevi au murit şi alţi o sută au fost răniţi, mulţi având leziuni la cap şi oase rupte.

Agenţia Naţională pentru Managementul Dezastrelor a revizuit numărul persoanelor despre care se presupune că ar fi îngropate sub dărâmături la 91, marţi seară, de la 38.

Ads

Agenţia a afirmat că sunt cel puţin şase copii în viaţă sub dărâmături, dar căutarea este îngreunată de plăcile de beton şi alte părţi grele, dar instabile ale clădirii. Sunt disponibile echipamente grele, dar ele nu sunt folosite din cauza temerii că ar putea provoca noi prăbuşiri.

Salvatorii le dau oxigen, apă şi hrană prin crăpături înguste celor prinşi sub dărâmături pentru a-i ţine în viaţă, unii fiind blocaţi pe loc.

Rescuers ran oxygen and water to students trapped after a school building collapsed in Indonesia, as they worked to free survivors Tuesday, a day after the building gave way. At least three students were killed, more than 100 injured and dozens presumed buried in the rubble. pic.twitter.com/SFWi4w5KZx — The Associated Press (@AP) September 30, 2025

Ads

Elevii erau, majoritatea, băieţi din clasele a şaptea până în a doisprezecea, cu vârste între 12 şi 18 ani. Elevele se rugau în altă parte a clădirii şi au reuşit să scape, au afirmat supravieţuitorii.

#Indonesia's disaster management agency said Wednesday that at least 91 were trapped after a school building collapsed on Monday in the Sidoarjo district of East Java province. https://t.co/8BPooYjKbL pic.twitter.com/YVT2P19pQ6 — China Daily (@ChinaDaily) October 1, 2025

Sala de rugăciuni avea două etaje, dar îi erau adăugate alte două, fără autorizaţie, potrivit autorităţilor.

Poliţia a afirmat că fundaţia clădirii vechi aparent nu a putut susţine încă două etaje de beton şi s-a prăbuşit în timpul procesului de turnare.

Ads