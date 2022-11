Pedeapsa primită de o profesoară de balet care „jignea folosind cuvinte frumoase”: „Fetița, ești foarte grasă”

Judecătoria Sectorului 4 București a pronunțat o primă sentință într-un dosar de purtare abuzivă în care a fost trimisă în judecată o fostă profesoară de la Liceul de Coregrafie Floria Capsali. Judecătorul a condamnat-o pe profesoară la opt luni de închisoare cu suspendare și amânarea aplicării pedepsei, motivându-și decizia inclusiv prin faptul că ancheta a durat foarte mult.

Un dosar soluționat în primă instanță la Judecătoria Sectorului 4 la începutul lunii octombrie arată chinul prin care au trecut mai multe eleve de la Liceul de Coregrafie din București. În dosarul penal sunt două victime, dar mărturiile arată că profesoara, concediată disciplinar în 2018, a avut un comportament abuziv față de mai multe eleve de la orele de balet (dans clasic).

„Îmi spunea că sunt ca un perete de gheață”

Ancheta a scos la iveală că jigniri precum „proastă”, ”nesimțită”, ”tâmpită”, ”impostoare”, „grasă” erau la ordinea zilei.

„Eu am fost jignită de multe ori și nu au fost folosite numai jigniri, ci mă jignea și prin cuvinte frumoase. Îmi spunea că sunt ca un perete de gheață, că nu poate să mă citească, că nu am reacție la cea ce spune dumneaei. Spunea că vorbește la mine ca la pereți. Pe toate ne făcea proaste, că nu suntem capabile să înțelegem, cum am ajuns până în acest punct la liceu. Ne compara cu câinii care înțeleg și noi nu înțelegem pentru că nu ne duce capul”, a declarat una dintre eleve.

Ancheta a mai arătat că profesoara obișnuia să le jignească pe eleve și pentru felul în care arată folosind expresiile: ”fetiță, ești foarte grasă”, ”de ce nu ai slăbit până acum”, ”nu arăți cum trebuie”.

„Indiferent dacă greșeam sau nu eram lovită, ciupită, zgâriată pe diferite părți ale corpului. Da, ne-a lovit. De cele mai multe ori ne ciupea pe unde considera că nu lucram corect, pe fese, pe coapse, pe umeri, pe mușchiul trapez. Ne dădea palme peste spate. .....De ciupit ne ciupea pe toate. Loviturile erau pentru toată lumea, nu era o lovitură pentru o fată și alta pentru altă fată.

Spre exemplu, dacă ne vedea că nu stăm drepte, ne lovea pe toate peste spate.....Ne ciupea cu mâinile, de oriunde, dacă nu stăteam drepte ne ciupea de spate, ne zgâria pe mușchi în speranța că vom încorda până la capăt, când țineam piciorul drept, ne dădeau cu pumnul peste spate să ne îndreptăm, să stăm drepte, piciorul îl împingea sau îl lovea cu palma, iar dacă stăteam pur si simplu, câteodată ne împingea și ne întreba de ce nu ne ținem pe picioare”, a declarat o elevă de la „Capsali”.

„Ne-a spus că suntem grase, majoritatea, în afară de 3 sau 4 fete și că arătăm ca niște vaci. Toate orele s-au desfășurat în felul acesta. (...) Se oprea după fiecare exercițiu, ne spunea că suntem proaste, incapabile, grase. Mie mi-a spus că sunt o greșeală, că nu am ce să caut în liceu și că sunt o impostoare”, este o altă mărturie din dosar.

„Veritabile acțiuni violente”

Profesoara, acum în vârstă de 63 de ani și cu problem de sănătate, nu a dat declarație în timpul procesului. În cursul anchetei, profesoara a negat că le-a lovit pe eleve, iar în privința expresiilor jignitoare, profesoara a spus că „le-a motivat prin aceea că după ce repeta o observaţie de mai multe ori, era o nesimţire din partea elevului să nu reacţioneze”.

„Practic, în esenţă, inculpata a încercat să acrediteze ideea că această conduită a sa, în timpul orelor de curs, la adresa celor două persoane vătămate, era inerentă în desfăşurarea procesului educaţional, sigurul scop fiind acela de a se obţine performanţă, şi în niciun caz, de a provoca suferinţe psihice sau fizice elevelor. Or, probatoriul administrat în cauză infirmă aceste susţineri ale inculpatei”, se arată în sentința Judecătoriei Sector 4.

Judecătorul a admis că „într-un astfel de proces educaţional, specific perfecţionării în domeniului dansului clasic (balet), se impun anumite exigenţe, cerinţe şi conduite cu tente perfecţioniste pentru o elevă, pentru care sunt necesare acţiuni motivaţionale din partea profesorului”.

„Însă aceste expresii jignitoare folosite de inculpată la orele de curs, în mod constant, pe un ton ridicat/enervat, cu precădere împotriva anumitor persoane (printre acestea regăsindu-se şi cele două victime din prezenta cauză) nu se încadrau în această noţiune de acţiuni motivaţionale, dimpotrivă, constituiau veritabile acţiuni de natură a le provoca stres, de a pune în situaţie de inferioritate şi vulnerabilitate elevele minore, de a le crea acestora un puternic sentiment de neîncredere în propriile forţe, de a le face să plângă, de a le crea o percepţie de inferioritate în referire la propria persoană, de a le suprima demnitatea, toate aceste consecinţe fiind acceptate de inculpate”, a punctate judecătorul, potrivit căruia „loviturile aplicate de profesoară, prin intensitatea lor, nu erau efectuate în scopul de a le corecta poziția sau pentru a le motiva, ci reprezentau veritabilie acţiuni violente”.

De ce a fost amânată aplicarea pedepsei

Judecătoria Sectorului 4 a condamnat-o pe profesoară la opt luni de închisoare cu suspendare și a dispus amânarea aplicării pedepsei cu justificarea că „de la data săvârşirii infracţiunilor deduse judecăţii s-a scurs o perioada mare de timp (4 ani şi 7 luni), perioadă din care, cea mai mare parte a fost alocată urmăririi penale (3 ani şi 8 luni), în pofida importanţei valorilor sociale lezate şi a unei complexităţi rezonabile/normale a cauzei (instanţa are în vedere că atâta timp cât erau lezate interese ale unor minori – elevi, se impunea nu numai o constanţă în efectuarea actelor de urmărire penală, cât şi o urgenţă în modalitatea de cercetare a faptelor)”.

„Astfel, atâta timp cât urmărirea penală s-a desfăşurat într-o perioadă mare de timp, această temporizare a autorităţilor în desfăşurarea anchetei penale nu poate fi imputabilă inculpatei. Dimpotrivă, această stare de incertitudine în care s-a aflat inculpata în ceea ce priveşte soarta sa (mai bine de 4 ani) nu poate duce decât la orientarea instanţei către amânarea aplicării pedepsei, singura modalitate de executare ce apare ca fiind rezonabilă la acest moment, dar şi suficientă pentru atingerea scopului pedepsei”, a mai arătat judecătorul, a cărui sentință nu este definitivă.

