Anisie: 94.000 de profesori au fost deja formati, iar pentru altii exista in derulare programe de formare

Ministrul Educatiei Monica Anisie a anuntat marti, in conferinta de presa in care sunt asteptate masuri pentru deschiderea anului scolar, ca acest an scolar vine cu noi provocari. "Pana in acest moment, aproximativ 94.000 de profesori au fost deja formati iar pentru altii avem deja in derulare cursuri de formare", a declarat Anisie.

Ea a declarat ca profesorii vor putea reduce decalajele in ceea ce priveste modalitate de predare din timpul suspendarii cursurilor si pot face o analiza referitoare la ceea ce aveau in planificarea calendaristica anterior suspendarii, ce s-a predat in timpul suspendarii cursurilor si ceea ce a retinut elevul din aceasta perioada.

Anisie a mai declarat ca Ministerul Eduatiei va deschide o linie de TEL Verde, care va fi dedicata raspunsurilor adresate de parinti si elevi. "MEC doreste sa vina in sprijinul scolilor pentru ca activitatea didactica din spatiul de invatamant sa se desfasoare in conditii de normalitate. Toate aceste masuri vin in contextul in care cu totii ne dorim revenirea in spatiul scolii"

De asemenea, Anisie a anuntat ca va fi activat un portal in care parintii si elevii sa gaseasca toate informatiile necesare referitoare la anul scolar.

