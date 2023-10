TV Ziare.com - Cat poti castiga ca profesor de romana in strainatate?

Institutul Limbii Romane organizeaza in aceasta perioada selectia profesorilor care doresc sa predea in anul scolar 2010-2011 cursuri de limba, cultura si civilizatie romaneasca (LCCR) in scolile din statele membre ale Uniunii Europene.

Invitata la TV Ziare.com, Corina Chertes, directorul IRL, a oferit detalii despre acest proiect care se afla deja in al patrulea an de derulare, fara intrerupere.

Institutul Limbii Romane se ocupa cu promovarea limbii romane in strainatate, este subordonat Ministerului Educatiei si a fost infiintat prin Hotarare de Guvern in anul 2007. Locurile in care se promoveaza in acest moment limba romana sunt Italia, Spania si comunitatea franceza a Belgiei.

Cursul predat de profesorii selectati de ILR este extracurricular, intrerdisciplinar, si cuprinde notiuni de limba romana, istorie si geografia Romaniei.

"Se preda dupa o programa aparte, iar elevii beneficiaza de un suport de curs caruia i se adauga ghidul de limba romana pe care il primeste gratuit orice elev care se inscrie la curs", a explicat Corina Chertes pentru cititorii Ziare.com care au participat la emisiune, precizand ca sunt bineveniti sa participe la acest curs si copiii care nu stiu deloc, dar doresc sa invete limba romana.

In anul scolar trecut peste 6.000 de elevi au absolvit acest curs, iar pentru predarea lui in tarile mentionate au fost selectate 69 de cadre didactice, acestea fiind evaluate anual, prin portofoliu si asistenta la ore.

"Programa contine si itemii de evaluare a elevilor, standardele necesare sau pe care trebuie sa le atinga un elev, fara ca evaluarea sa fie trecuta in mod oficial in carnetul de note sau in foaia matricola, pentru ca este un curs extracurricular. In premiera insa, in acest an, in Italia, prin decizia autoritatilor, cursul a putut fi ales ca disciplina pentru formarea portofoliului de absolvire a unui anumit nivel de invatamant, deci acest curs poate patrunde in curricula scolii", ne-a mai spus directorul ILR.

"In cei trei ani de derulare a proiectului am constatat un interes crescut de la an la an. Asiguram copiilor de origine romana prezervarea identitatii nationale si culturale, contribuim la integrarea lor si oferim sprijin celor care doresc sa se intoarca in tara", a subliniat Corina Chertes.

Intrebata de un cititor daca elevii romani cu care intra in contact regreta Romania, aceasta a raspuns: "foarte hotarat, da!".

"Discutam foarte mult cu acesti elevi si aproape toti au o nostalgie extraordinara pentru Romania, doresc sa se intoarca si chiar fac planuri de intoarcere. Cel putin copiii considera statul in tarile respective ca o perioada tranzitorie in care isi insotesc parintii", a adaugat directorul ILR.

Care sunt conditiile de inscriere in acest program?

Conform metodologiei aprobate de Ministerul Educatiei, inscrierile se pot face pana pe 12 august, inclusiv, fie prin trimiterea dosarului prin posta pana la aceasta data, fie prin depunerea lui la sediul Institutului.

Concursul are prevazute doua etape, mai intai evaluarea dosarelor, care se face de catre o comisie stabilita de minister, apoi selectia pentru un interviu.

Cadrele didactice interesate trebuie sa fie calificate, ele urmand sa primeasca diverse punctaje in conformitate cu dosarul depus.

Astfel, profesorii din domeniul umanist vor primi punctaje mai mari, precum si cei care au absolvit modulul psiho-pedagogic, dar acestea nu sunt conditii eliminatorii.

De asemenea, Corina Chertes a explicat ca se puncteaza anii de vechime in invatamanat cu cate un an fiecare, pana la maxim 10 puncte, dar nici aceasta nu este o conditie eliminatorie.

Evaluarea dosarelor are loc in perioada 16-20 august, urmand ca rezultatele sa se afiseze pe site-ul Institutului Limbii Romane pe 20 august.

Profesorii care vor fi selectati vor fi platiti cu ora pentru orele efectuate, in conformitate cu tariful stabilit prin Hotarare de Guvern, acesta fiind de 30,5 euro pe ora brut.

Corina Chertes a mai explicat ca nu se pune problema plecarii profesorilor din tara, acestia urmand sa beneficieze doar de un permis de sedere ca si conditie impusa de partenerii externi.

"Functionarea unui cadru didactic in proiect inseamna incheierea unui contract de colaborare cu ILR, nu este un contract de munca, singurul care ar putea asigura vechimea. (...)Nu intra in atributiile noastre procedurile colaterale pe care le face aplicantul, noi prezentam ce putem oferi, de aici incolo este decizia aplicantului", a raspuns directorul ILR la o intrebare referitoare la continuarea vechimii in munca a profesorului care este selectat sa faca parte din acest program in anul scolar viitor sau la necesitatea ca acesta sa isi ia concediu fara plata.

"Proiectul este foarte sigur, foarte bine realizat, ancorat in realitatile tarii noastre si in realitatile tarilor in care lucram", a conchis Corina Chertes, invitandu-i pe toti cei interesati sa acceseze site-ul Institutului Limbii Romane pentru a obtine mai multe informatii.

