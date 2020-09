Cate cereri de pensionare au depus profesorii dupa 1 septembrie. Datele centralizate de la Ministerul Educatiei

Monica Anisie a transmis ca aceasta cifra "este in limita normalului", situatia actuala fiind asemanatoare cu cea din anii precedenti, in care nu ne-am confruntat cu pandemia de coronavirus. "In cadrul inspectoratelor scolare au fost depuse cereri de pensionare, dupa 1 septembrie, 147. Deci au fost 147 de cereri de pensionare, la nivel national, dupa data de 1 septembrie, pe diferite motive. Este in limita normalului, am mai avut astfel de situatii si in alti ani", a declarat ministrul Educatiei la B1 TV, citata de libertatea.ro. Asta in conditiile in care in acest moment, conform datelor prezentate de ministrul Educatiei, sunt 35.000 de profesori care au peste 60 de ani. "Din datele care sunt in Edusal, adica programul de salarizare, exista 27.000 de profesori cu varste de peste 60 de ani, iar peste 65 de ani avem peste 8.000 de profesori. Nu 60.000 cat a fost in spatiul public", a precizat Monica Anisie.Potrivit Institutului National de Statistica (INS), in anul scolar 2018-2019 numarul cadrelor didactice in varsta de 60 de ani si peste era de 18.103 persoane, din care 3.866 de 65 de ani si peste, noteaza Edupedu.ro. In invatamantul preuniversitar sunt 220.000 de profesori, incluzand suplinitorii.Citeste intreaga stire: Cate cereri de pensionare au depus profesorii dupa 1 septembrie. Ministrul Educatiei a facut anuntul