Cum va functiona "TeleScoala" pentru profesori. Programul isi propune instruirea profesorilor in utilizarea platformelor educationale online

Programul va incepe din 24 august, iar lectiile vor fi incarcate si pe Youtube, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educatiei."Pentru ca educatia trebuie sa continue in orice conditii, Ministerul Educatiei si Cercetarii vine in sprijinul tuturor cadrelor didactice din Romania prin acest program de formare, un program complementar-suport, menit sa sustina invatarea on-line atat de necesara in conditiile actuale!", sustine ministrul Educatiei Monica Anisie Pe durata a 15 cursuri , cadrele didactice vor avea posibilitatea sa parcurga continuturi cu privire la utilizarea platformelor educationale pentru sustinerea de lectii online.Tematica abordata vizeaza functionalitatile puse la dispozitie, in mod gratuit, de catre Google si Microsoft , respectiv platformele G Suite for Education si Microsoft Office 365.Cursurile de formare vor incepe din data de 24 august, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00-09:30, cu reluare in aceeasi zi, in intervalul orar 15:00-15:30, pe postul TVR2.In plus, aceste cursuri vor fi disponibile atat pe canalul de YouTube al Televiziunii Romane, cat si pe cel al Ministerului Educatiei si Cercetarii.Programul se inscrie in Strategia de dezvoltare a competentelor cadrelor didactice pentru invatarea online.TVR a reluat emisiunea "TeleScoala", in martie, dupa 40 de ani, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, elevii care se pregateau pentru examenul de Capacitate sau de Bacalaureat, au beneficiat si de aceste emisiuni, care au venit in sprijinul materiei pentru examen.