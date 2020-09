Gorj: Profesorii Liceului Teoretic Novaci au intrat in carantina. Elevii vor incepe cursurile online

Un profesor a fost diagnosticat cu Covid-19, iar ceilalti au intrat in carantina, din cauza ca au participat la o sedinta alaturi de acesta. Asta desi au fost respectate toate masurile de siguranta, dupa cum a mentionat conducerea liceului pe pagina de socializare."Mentionam ca, la sedintele desfasurate saptamana trecuta si la care a participat cadrul didactic confirmat pozitiv SARS-COV 2, au fost respectate TOATE masurile de siguranta (purtarea corecta a mastii si distantarea fizica ) de catre toti participantii. Aceleasi masuri de siguranta au fost respectate permanent in incinta institutiei", este mesajul postat.Directoarea liceului si-a exprimat apoi regretul pentru aceasta situatie."Anul acesta este altfel, un "altfel" pe care nu l-am dorit!Faptul ca nu vom fi alaturi decat online, ca nu va vom vedea zambetele sau ingrijorarile firesti oricarui inceput decat pe un ecran rece, ca nu ne vom putea saluta absolventii care obisnuiau sa fie prezenti si ei, plini de nostalgie, faptul ca nu vom impartasi amintirile vacantei, totul ni se pare straniu!Insa, gandul meu, ca dascal, zboara spre fiecare elev, spre fiecare parinte, pentru ca asa m-am obisnuit: sa va consider parteneri in realizarile liceului!Sper din tot sufletul ca sunteti adolescenti puternici! Ca o sa treceti peste perioada absentei fizice de la scoala, pastrand un program riguros pentru formarea si pregatirea voastra.Fiecare generatie, de-a lungul istoriei, a avut o piatra de incercare. Nimeni nu a plecat capul, ci, cu speranta si curaj, au reusit cu totii sa invinga timpurile potrivnice. Am convingerea ca asa va fi si de data aceasta. Succes!Dragi parinti,Va doresc sanatate, va multumesc pentru ca ati ales Liceul Teoretic Novaci drept institutia cea mai buna pentru pregatirea copiilor. Speram sa fim la inaltime si anul acesta si sa va avem aproape!Dragi colegi,Prin decizia pe care ati luat-o astazi, aceea de a face voluntariat prin predarea online, ati dovedit ca meritati tot respectul comunitatii. Putini mai sunt cei ce cred in dascali! Am fost si suntem adesea tinta sigura a multora. Dar azi, dascalii liceului din Novaci au demonstrat daruire pentru profesia aleasa, dragoste pentru elevi si grija pentru parinti. Va doresc ganduri bune, satisfactii profesionale si sperante implinite!", a scris profesoara Madalina Popica.