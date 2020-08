Incepe "Telescoala profesorilor". Cursurile vor fi transmise pe TVR2, dar si pe canalul de YouTube al TVR

Ministerul Educatiei si Cercetarii organizeaza, impreuna cu TVR, acest program, care va include 15 cursuri privind utilizarea platformelor educationale pentru sustinerea de lectii online.Potrivit unui comunicat al MEC, tematica abordata vizeaza functionalitatile puse la dispozitie, in mod gratuit, de catre Google si Microsoft , respectiv platformele G Suite for Education si Microsoft Office 365.Cursurile vor fi difuzate de luni pana vineri, in intervalul orar 9,00 - 9,30, cu reluare in aceeasi zi, in intervalul orar 15,00 - 15,30 pe postul TVR2.De asemenea, cursurile vor fi disponibile atat pe canalul de YouTube al Televiziunii Romane, cat si pe cel al Ministerului Educatiei si Cercetarii.