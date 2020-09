VIDEO Klaus Iohannis, mesaj la inceputul noului an scolar: "Trecem printr-o situatie care in urma cu cateva luni ar fi parut posibila doar in carti sau in filme"

"Chiar daca astazi incepem un nou an scolar altfel decat erati obisnuiti, entuziasmul nerabdarea si bucuria de a reveni la scoala au ramas neschimbate. Trecem printr-o situatie care in urma cu cateva luni ar fi parut posibila doar in carti sau in filme. Pana cand vom reusi sa invingem virusul care ne-a schimbat tuturor modul de viata, va trebui ca la scoala sa respectati cateva masuri speciale concepute pentru a nu pune in pericol sanatatea voastra si a celor dragi.Fiecare dintre voi va avea ocazia sa fie un super-erou care poarta masca, se spala pe maini si asculta cadrele didactice. Eu am foarte mare incredere in voi. Impreuna vom trece cu bine prin aceasta perioada", este mesajul presedintelui Iohannis pentru elevi Profesorilor, Klaus Iohannis le-a cerut sa ofere " invatamant de calitate in conditii sanitare cat mai bune". "Pasim cu totii pe un teritoriu necunoscut si tocmai de aceea va fi nevoie de flexibilitate, rabdare si energie. Va trebui sa gasiti resurse interne si adesea sa va adaptati la situatii necunoscute", a mai transmis Klaus Iohannis.