Mii de profesori protesteaza in strada - in mars de la Guvern la Cotroceni: "Huo pentru dom' profesor"

Peste 10.000 de profesori au iesit, miercuri, sa-si strige nemultumirile in strada. Dascalii sunt nemultumiti de propunerile salariale pe care le-au primit de la Ministerul Muncii. Protestatarii au plecat de la Piata Victoriei si au ajuns la Palatul Cotroceni.

Manifestantii au scandat lozinci precum "Rusine, rusine, rusine sa va fie" sau "Lasati educatia educatorilor", potrivit Digi 24.

"Am ajuns sa ne cautam altceva de munca, pentru ca din invatamant nu se poate trai", a spus un dascal.

In mijlocul profesorilor a venit senatorul ALDE Cristiana Anghel, pentru a discuta cu ei, dar fara succes. Dascalii i-au cerut sa plece si sa ii lase sa protesteze.

Ajunsi la Palatul Cotroceni, protestatarii au strigat "Huo pentru dom' profesor!", "Dom' profesor, nu uita, a sosit si ziua ta" si "Demisia", transmite News.ro.

Nemultumirea profesorilor are legatura cu majorarile salariale prevazute de Guvern pentru Educatie in noua legislatie privind salarizarea personalului bugetar. Profesorii sunt nemultumiti si de faptul ca Sanatatea a fost considerata domeniu prioritar si majorarile salariale pentru medici este prevazut sa se acorde mai devreme decat cele pentru angajatii din Educatie.

Mai multe negocieri au avut loc intre sindicalisti si reprezentantii Guvernului, insa nu s-au soldat cu o intelegere, iar profesorii, pe langa proteste, ameninta si cu boicotarea examenelor.

Iata oferta facuta profesorilor de catre Guvern.

Examenele care ar putea fi boicotate sunt Evaluarea Nationala, sustinuta de elevii claselor a VIII-a, si cel de bacalaureat, la care participa absolventii de liceu.

In aceste zile este in plina desfasurare Evaluarea Nationala, care a inceput pe 30 mai si se incheie pe 2 iunie.

Si inscrierile pentru prima sesiune de bacalureat au inceput pe 30 mai si se vor incheia pe 3 iunie. Examenele vor fi sustine de pe 13 iunie pana pe 8 iulie.

Drept la replica

Senatorul Cristiana Anghel a transmis, joi, un drept la replica, in care sustine ca profesorii care au protestat, miercuri, nu i-au cerut sa plece atunci cand li s-a alaturat in Piata Victoriei.

Aceasta spune ca doi lideri de sindicat au recunoscut intr-o emisiune de la B1 TV difuzata miercuri seara ca "au fost sunati de la Guvern si somati sa ma inlature din mijlocul protestatarilor, acuzati fiind ca actiunea de protest are sorginte politica daca permit participarea Cristianei Anghel. Am fost sfatuita sa nu 'mai ies in evidenta'. Si 'm-am ascuns' in 'marea' de protestatari, pentru a nu le crea probleme liderilor de sindicat.

Adevarul este ca am marsaluit, alaturi de colegii mei, timp de peste doua ore, pe drumul de la Palatul Victoria pana la Statuia geniului 'Leul'. Adevarul este ca am huiduit, alaturi de colegii mei, pe 'primul profesor' al tarii, la portile Cotroceniului.

Adevarul este ca am facut-o nu in calitate de politician, ci in calitate de cadru didactic cu o vechime la catedra de 35 de ani, nemultumita fiind de bataia de joc la care sunt supusi profesorii. Adevarul este ca nu am fost huiduita, dimpotriva".