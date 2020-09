O scoala din Timisoara intra sub "scenariu rosu", dupa ce trei cadre didactice au fost testate pozitiv pentru COVID-19

Drept urmare, in sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, convocata de prefectul Liliana Onet pe 13 septembrie, s-a decis ca unitatea sa intre in "scenariul rosu", adica de luni toti elevii vor invata exclusiv online. Hotararea are o valabilitate de 14 zile, potrivit Ziua de Vest. "Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a fost luata tinandu-se cont de propunerea Inspectoratului Scolar al Judetului Timis si avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 19 Avram Iancu din Timisoara - emisa in baza recomandarii Directiei de Sanatate Publica Timis.Decizia a fost luata din cauza faptului ca, la nivelul scolii, au aparut trei cazuri de infectare ale cadrelor didactice cu virusul SARS COV2. Totodata, in urma anchetei epidemiologice au mai fost depistati cinci contacti directi din randul cadrelor didactice ale scolii", explica reprezentantii Prefecturii Judetului Timis.