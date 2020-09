Prahova: Mai multi profesori au facut cereri de pensionare anticipata din cauza pandemiei

Analiza DSP

"Maine o sa avem un Consiliu de Administratie la Inspectoratul Scolar unde vom aviza inca trei cereri, dar per total nu au fost foarte multe. Nu cred ca au fost mai mult de 10 cereri de pensionare anticipata datorita situatiei pandemice din zilele de astazi. Ei, daca au iesit la pensie, au fost inlocuiti. Alaltaieri s-a terminat etapa de repartizare a profesorilor care au dat concurs de titularizare la nivel de judet. (...) Nu cred ca mai sunt posturi neocupate. Mai sunt cateva scoli care au ore, dar nu posturi intregi. Ore care in etapa urmatoare se vor ocupa cu concurs la nivel de unitate, de catre suplinitori", a spus Pisau.Acesta a mentionat ca 64,15% din totalul unitatilor de invatamant din judet vor incepe noul an scolar in scenariul "verde", 34,46% in scenariul "gaben", iar restul in scenariul "rosu".Cele noua unitati care se incadreaza in scenariul "rosu" sunt in comunele Starchiojd si Talea, iar trei dintre ele sunt in Ploiesti, fiind vorba despre postliceale cu profil sanitar.Pentru acestea din urma, avand in vedere specificul activitatii care presupune desfasurarea pregatirii practice in unitati sanitare cu paturi, DSP a propus scenariul 3, intrucat elevii nu pot avea acces, in aceasta perioada, in spitale.Totodata, in urma analizei DSP Prahova, au fost scoase din scenariul "rosu" unitatile de invatamant din Boldesti-Scaeni si Filipestii de Targ, intrucat rata mare de infectare este determinata de focare existente aici, dar care sunt izolate si nu au legatura cu transmiterea comunitara. Prin urmare, a fost propusa de catre DSP si aprobata in cadrul CJSU varianta de lucru a scenariului "galben".Seful Inspectoratului Scolar Judetean a precizat ca Prahova ar urma sa primeasca 6.348 de tablete dintr-un necesar de aproximativ 15.000, iar acestea sunt suficiente pentru inceperea noului an scolar."Din fericire, in zona rosie in acest moment au mai ramas doar (...) comuna Starchiojd si comuna Talea, unde numarul de elevi e destul de mic. (...) din cele 250.000 de tablete pe care le-a promis Ministerul Educatiei, au fost licitatiile efectuate doar pe trei loturi, care au fost impartite pe regiunile de dezvoltare. Prahova fiind in Sud-Muntenia a fost lotul 7. Lotul 7 a trecut de licitatie si avem promisiunea ca pana luni vom primi de la minister din acest lot 7 un numar de 6.348 de tablete. (...) Necesarul ar fi mai mare, (...) undeva la 15.000 de tablete pe tot judetul. (...) Deci se asigura cam 40%", a explicat Pisau.Totodata, el a precizat ca toate unitatile au stocuri suficiente de dezinfectanti, dar si ca fiecare scoala are un stoc tampon de masti pentru elevi, pentru situatii neprevazute, precum pierderea mastii sau deteriorarea ei.Pe de alta parte, sefa Directiei de Sanatate Publica Prahova, Ioana Loghin, a mentionat ca fiecare parinte trebuie sa faca triajul zilnic acasa."In prima ora de curs, triajul se va face observational de fiecare cadru didactic din clasa . Daca se identifica anumite probleme la copii, acestia vor fi dusi in spatiul special de izolare, (...) vor fi anuntati parintii pentru a veni sa-l ia si sa il duca la medicul de familie sau catre spitale, functie de problemele care sunt", a mai explicat Loghin.