O directoare a dat in judecata scoala pe care o conduce pentru ca nu i-a acordat sporul de conditii vatamatoare: "Lucrez intr-un laborator cu 30 de calculatoare"

Instanta a obligat scoala sa ii plateasca sporul cerut directoarei

"Desfasuram toate ore in laborator"

Printr-un proces deschis la Tribunalul Arges in septembrie 2020, Sindicatul Invatamant Preuniversitar Argesean "Muntenia" a dat in judecata Scoala Gimnaziala "Mircea cel Batran" din Pitesti, cerand obligarea institutiei la plata catre directoarea scolii, Paula Constantina Cioara, a sporului de 15 la suta pentru conditii periculoase si vatamatoare, incepand cu data de 31.01.2018, pana la interventia unor dispozitii contrare sau pana la pana la modificarea conditiilor de munca.In proces, sindicatul a aratat ca "reclamanta, membra de sindicat, ocupa un post de natura celor pentru care se acorda acest spor, insa, de la data de 31.01.2018 parata nu a acordat acest spor, incalcand astfel prevederile HG nr.34/2018"."Intrucat reclamanta are calitatea de personal didactic si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii ca si pana la data de 31.01.2018 si cu aceleasi atributii pentru care personalul didactic si didactic auxiliar a beneficiat de acest spor pana la aceasta data, apreciaza ca este indreptatita sa beneficieze de acest spor in continuare", a mai aratat sindicatul in proces.Potrivit datelor din dosar, Paula Constantina Cioara, care este profesor de informatica, a beneficiat de sporul pentru conditii periculoase si vatamatoare, dar din 2018, cand legea s-a schimbat nu a mai beneficiat de acest spor.In procesul de la Tribunalul Arges, scoala nu a depus intampinare prin care sa se apere, iar in urma procesului, judecatorul a obligat scoala ca, incepand cu 31 ianuarie 2018, sa ii achite directoarei spor de conditii vatamatoare."Instanta retine ca, incepand cu data de 1.01.2010, in masura in care salariatul isi desfasoara activitatea in acelasi conditii sau pe posturi pentru care se acorda spor de 15% pentru conditii vatamatoare si periculoase, acesta are dreptul la acest spor, cu titlu de compensatie tranzitorie, pana la intervenirea unor dispozitii legale contrare in materie.Avand in vedere ca in prezent conditiile de munca in care reclamanta isi desfasoara activitatea sunt aceleasi ca si pana la data de 31.01.2018, acesteia i se cuvine plata sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare, asa cum este prevazut de HG nr.34/2018, nefiind stabilite alte procente in raport de factorii de risc.In aceste conditii, instanta retine ca sporul pentru conditii de munca, periculoase sau vatamatoare, i se cuvine reclamantei si dupa data de 31.01.2018, pana la interventia unor dispozitii contrare sau pana la pana la modificarea conditiilor de munca", se arata in sentinta Tribunalului Arges, care nu este definitiva.Directoarea Scolii "Mircea cel Batran" din Pitesti a declarat ca lucreaza in conditii periculoase si vatamatoare pentru ca desfasoara toate orele in laboratorul de informatica "inconjurata de 30 de computere, ecrane...".Paula Constantina Cioara a declarat ca in 2018, cand i-a fost taiat sporul de 15 la suta nu era director, ocupand aceasta functie in perioada 2008-2012 si in perioada 2020 - prezent. Paula Constantina Cioara nu a putut oferi alte detalii despe proces, sustinand ca a deschis mai multe procese pentru ca "erau mai multe lucruri din urma de recuperat".