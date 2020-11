VIDEO O profesoara explica elevilor, intr-un mod vulgar, intriga unui basm cult: "Este o relatie de iubire, fata domnitorului se f*** cu unul care vinde baraboi in piata"

Profesoara care preda limba romana la Colegiul National "Liviu Rebreanu" s-a enervat ca o eleva nu intelegea despre ce e vorba in "Fata de imparat si fiul vaduvei". In timpul orei de limba romana, profesoara din Bistrita isi pierde rabdarea cu o eleva care se pare nu intelesese intriga basmului cult scris de Petre Ispirescu.E momentul in care elevii au fost uimiti de felul in care le explica profesoara. "Mai Ramona, mai... Este relatia de iubire, ma, Ramona. Este... intre o fata de domnitor, fata presedintelui, se f*** cu unul care vinde baraboi in piata", spune vizibil iritata profesoara.Baraboiul este o planta cu tulpina inalta, cu flori albe, cu radacina comestibila in forma de bulb, denumita si alunele.Filmarea cu Daniela Fulga, cadru didactic la colegiul bistritean, a fost publicata pe pagina de Facebook Ziar la Negru, de unde a fost preluata si distribuita de sute de ori.