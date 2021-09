Profesoara orădeană Mirela Tanc, singura din România nominalizată în Top 50 Global Teacher Prize VIDEO

We’re thrilled to introduce you to the top 50 finalists of the US $1 million Global Teacher Prize 2021, in partnership with @UNESCO. These teachers have been selected from over 8,000 nominations and applications from 121 countries. #TeachersMatter #GlobalTeacherPrize pic.twitter.com/V4llCUA9fw — Global Teacher Prize (@TeacherPrize) September 9, 2021

"Astăzi am primit oficial confirmarea că sunt unul dintre cei 50 cei mai buni profesori din lume. Sunt onorată că România are un profesor în Top 50 Global Teacher Prize - Oscarul din Educaţie. Am fost aleasă în acest an din circa 8.000 de aplicaţii din întreaga lume, pentru felul meu de a preda altfel. Este un premiu onorant pentru ţara noastră cu atât mai mult cu cât am mai avut o singură profesoară în top 50 acum 5 ani, în 2016, Manuela Prajea, azi profesor în SUA", a declarat joi, pentru AGERPRES, Mirela Tanc.Potrivit Mirelei Tanc, ea a fost nominalizată de un profesor din Texas, care a câştigat acest premiu în anii trecuţi şi care a încurajat-o să aplice şi să trimită dovezi justificative."Mi s-au cerut foarte multe dovezi, cu premiile obţinute, activităţile derulate, dar şi dovezi ale calităţii mele ca om, inclusiv judiciare. Acum aşteptăm mai departe să vedem următoarea etapă, Top 10, când se va alege câştigătorul care va primi un milion de dolari", a precizat profesoara.Întrebată care sunt motivele pentru care a fost nominalizată în acest Top 50, Mirela Tanc, în vârstă de 47 de ani, a mărturisit că sunt foarte multe."În pandemie, am folosit tehnologia în mod inovativ, am creat mai multe soluţii la problemele cu care se confruntă învăţământul în acest moment, i-am învăţat pe elevi nu numai să memoreze, dar să şi gândească critic şi să folosească tot ce facem împreună în viaţa lor", a spus ea.Conform site-ului https://www.globalteacherprize.org profesorii din Top 50 vin din toate colţurile globului. Ei predau în oraşe şi sate îndepărtate, dar şi în şcolile din centrele oraşelor. Aceştia pledează pentru incluzivitate şi pentru drepturile copiilor, integrează migranţii în săli de clasă, sunt într-o continuă cursă de dezvoltare a abilităţilor şi într-o competiţie cu ei înşişi pentru a câştiga încrederea elevilor."Toţi sunt campioni pentru schimbare şi îşi inspiră studenţii şi comunităţile din jurul lor," se arată pe site-ul Top 50.Pe plan mondial, în 2020, Mirela Tanc a mai fost nominalizată şi la premiile Global Teacher Award şi World Book of Record Star. A fost numită, în 2018, de către reprezentanţii Microsoft nu doar expert şi trainer, dar şi singurul "Microsoft Educator Spotlight" din Europa Centrală şi de Est.Profesoara face parte, în al doilea an, din juriul concursului HundrED Academia, din Finlanda, care selectează anual o sută de inovaţii educaţionale la nivel global.Mirela Tanc s-a mai numărat, în 2017, printre cei 9 profesori din lume câştigători ai premiului "Global e-Innovation", oferit de o fundaţie din India. A participat la summituri internaţionale organizate de Microsoft în Singapore sau Dubai, unde au participat Bill Clinton şi Tony Blair.