Profesor din Mehedinti, suspectat ca racoleaza eleve pentru videochat

Miercuri, 20 Iunie 2012, ora 10:10
2575 citiri
Profesor din Mehedinti, suspectat ca racoleaza eleve pentru videochat
Foto: Arhiva

Un profesor care preda matematica la un liceu din Titeica, judetul Mehedinti, este suspectat ca racoleaza eleve pentru videochat.

Mai exact, dascalul le convingea pe domnisoare sa ii trimita poze cu ele in ipostaze intime, in speranta ca in acest fel le va gasi un loc de munca, transmite B1 TV.

Povestea profesorului de matematica a fost facuta publica in cadrul unui articol aparut in presa mondena. Barbatul neaga acuzatiile care i se aduc, insa recunoaste ca nu e strain de ceea ce inseamna videochat.

"M-a sunat o persoana, am inteles, de la Cancan, care s-a dat drept preocupata de asa ceva si, bineinteles, eu n-am stiut despre ce e vorba, si am spus parerea mea despre asa ceva. Pe undeva va spun ca am luat-o ca o farsa din partea unei eleve, mi s-a mai intamplat sa ma sune eleve si sa spuna vrem sa facem pregatire, nu stiu ce, la mine acasa, si atuncea sa zic asa am vorbit si eu putin la baza sau la misto.

Videochatul inseamna comunicarea prin intermediul Internetului cu ajutorul unei camere video", a declarat profesorul Florin Fritea.

Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Mehedinti s-a autosesizat in acest caz.

"Bineinteles ca noi nu avem posibilitatea decat sa facem o ancheta administrativa pentru ca acest caz, fiind probabil de natura penala, ar trebui ca ancheta sa o faca si alte autoritati ale statului, care se ocupa de asa ceva", a declarat inspectorul Scolar General din Mehedinti, Emil Mirica.

Daca ancheta va stabili ca profesorul a racolat fete pentru videochat, acesta ar putea fi exclus din invatamant.

#profesor Mehedinti eleve videochat, #profesor matematica Mehedinti videochat, #eleve racolate videochat , #profesori
