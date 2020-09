Profesori de la mai multe scoli din Prahova, infectati cu noul coronavirus. Cursuri exclusiv online intr-o gradinita, doua scoli si clase din alte unitati de invatamant

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova intrunit luni, in sedinta extraordinara, a decis trecerea la cursuri exclusiv online in cazul unei gradinite, a unor scoli gimnaziale si a trei clase din doua scoli, dupa ce cadre didactice au fost depistate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2.Conform datelor furnizate de Prefectura Prahova, incepand de luni trec la scenariul rosu Gradinita Popesti - structura a Scolii Gimnaziale Negoiesti, comuna Brazi, Scoala Pietriceaua - structura a Scolii Gimnaziale "Matei Basarab" din comuna Brebu, Scoala Gimnaziala "Constantin Stere" din Bucov, clasa pregatitoare si clasa a IV-a care functioneaza cu predare simultana la Scoala Gimnaziala nr.3 - structura a Scolii Gimnaziale "Al. I. Cuza" din municipiul Campina, precum si clasa pregatitoare din cadrul Scolii Gimnaziale Baltesti.Decizia privind suspendarea cursurilor la sediile unitatilor scolare si trecerea acestora online a fost luata la propunerea consiliilor de administratie ale respectivelor unitati de invatamant si este valabila pentru o perioada de 14 zile.Pe de alta parte, la Scoala "Angels" Paulesti, unitate didactica privata, activitatile se vor desfasura prin prezenta zilnica dupa ce, in prima saptamana, unitatea de invatamant a functionat in scenariul galben.