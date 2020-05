Profesorii de la o scoala din Suceava refuza sa-si reia activitatea: Nu ne sunt asigurate materiale de protectie si noua, ci doar elevilor!

Ziare.

com

ASIS critica ordinul comun al Ministerelor Educatiei si Sanatatii, cel privind actiunile de prevenire si combatere a infectarii cu SARS-CoV-2 in timpul activitatilor organizate in unitatile de invatamant la sfarsitul acestui an scolar."Din textul ordinului aflam ca, in timp ce ministerul doar 'asigura cadrul general pentru desfasurarea tuturor activitatilor specifice in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant si monitorizeaza prin inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti modul in care se implementeaza actiunile de prevenire si combatere a infectarii cu SARS-CoV-2',, etc., de unde vor proveni medicii si asistentii medicali care asigura masurarea temperaturii la accesul in unitatile de invatamant, mai ales in comunitatile in care nu exista nici medici de familie", atrag atentia profesorii intr-un comunicat de presa De asemenea, ASIS cere sa stie ce se va intampla cu elevii sau profesorii care au o temperatura a corpului de peste 37 de grade."Cine asigura materiale pentru marcarea traseelor de acces si afluire, cine marcheaza aceste trasee, cum vor fi preluate, asigurand distantarea sociala, pana la constituirea acestora, grupurile de elevi care vor fi apoi condusi pe traseele marcate, care sunt specialistii care asigura expertiza directorilor in asa fel incat acestia sa nu greseasca, ei nefiind specialisti epidemiologi, cine asigura materialele de informare privind protectia fata de infectia cu Covid, ce se intampla cu copiii care din cauza unor boli sau a mediului de provenienta nu pot participa la cursuri, nici in scoala, nici in sistem de pregatire la distanta! Ce se intampla cu clasele cu efective de peste 30 de elevi, care vor trebui sa desfasoare activitatea divizate in 4 grupe distincte, pregatirea fiind asigurata de catre acelasi profesor?", se mai arata in surs citata.Sindicatele mai transmit ca nu au gasit in ordin nicio referire la protectia personalului din invatamant."Pentru cele doua ministere ei nu exista! Cine si cum ii protejeaza pe cei cu varste de peste 65 de ani, pe cei cu alte boli asociate, pe cei care locuiesc cu persoane cu varste ridicate sau aflate in categorii cu grad ridicat de risc? Cine si cum protejeaza profesorii bolnavi care vor trebui sa interactioneze zilnic cu zeci de elevi?Nu vom face aici analiza intregului act normativ, vom spune doar ca", potrivit sursei citate.ASIS mai anunta ca in aceste conditii multi angajati din invatamantul sucevean "refuza, in mod justificat, sa se intoarca la scoala pentru simplul motiv ca nu li se asigura materiale de protectie"."In videoconferinta organizata de ISJ Suceava cu directorii unitatilor scolare, desfasurata in data de 14 mai 2020, s-a comunicat caIn aceste conditii cine isi mai doreste sa se intoarca la scoala?Un prim pas spre normalitate s-a facut ieri cand Guvernul Romaniei a decis anularea probelor orale de la Examenul de Bacalaureat. Chiar si in al 12-lea ceas tragem speranta ca mai exista un pic de ratiune si MEC va gasi o alta modalitate de incheiere a ciclurilor de invatamant, fara sa ne expunem riscului", conchide documentul.A.D.