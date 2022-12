Profesorii ies in strada. Studentii, parintii si societatea civila, chemati la proteste

Cadrele didactice vor iesi in strada, in perioada 28-30 octombrie, pentru a picheta sediul Guvernului si al USL, iar in noiembrie vor organiza un miting de amploare, urmat de un mars de protest, decizia fiind luata, miercuri, de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI).

Potrivit calendarului stabilit de FSLI, in 28, 29 si 30 octombrie vor avea loc, concomitent, pichetari la sediul Guvernului si la sediul Uniunii Social Liberale, iar in aceeasi perioada, in toate unitatile de invatamant din tara unde federatia sindicala are membri, dascalii vor fi in greva japoneza si vor purta o banderola alba pe brat.

De asemenea, in 6 noiembrie, FSLI va organiza in Bucuresti un miting de amploare, urmat de un mars.

"La acest protest vom avea sprijinul studentilor si facem apel si la parinti, si la intreaga societate civila sa ni se alature, pentru ca revendicarile noastre nu sunt numai pentru profesori, sunt pentru un viitor mai bun al tuturor romanilor", a declarat presedintele FSLI, Simion Hancescu.

Revendicarile FSLI vizeaza alocarea, incepand cu anul 2014, a minimum sase la suta din PIB pentru educatie si cresterea ponderii cheltuielilor de personal pentru invatamant, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public, modificarea Legii educatiei nationale, inclusiv in ceea ce priveste statutul personalului didactic si adoptarea unei legi de salarizare, prin care salariile profesorilor debutanti sa creasca cu 50 la suta, iar raportul dintre salariul de baza maxim al functiei didactice si cel minim sa fie 2:1.

Ads

Sindicalistii din educatie mai cer depolitizarea invatamantului, astfel incat in dobandirea functiei de director al unitatii de invatamant rolul determinant sa revina colectivului unitatii, si nu factorilor politici, precum si regandirea programelor scolare si a sistemului de evaluare a elevilor, pentru ca accentul sa se puna pe latura formativa, si nu pe cea informativa, iar prin evaluare sa se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunostintele dobandite, pentru a face fata cerintelor in schimbare si competitiei de pe piata fortei de munca.

Ads