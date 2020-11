Profesorii unui colegiu din Oradea au primit tablete grafice cumparate din banii economisiti la plata utilitatilor de cand cursurile sunt predate online

Scoala a cumparat 95 de tablete, pentru ca profesorii sa predea mai usor de la distanta."Pe aceste tablete, profesorii pot desena sau scrie cu creionul, pot partaja ecranul si pur si simplu elevii vad ce scriu, in timp ce scriu. Exact ca in clasa ", a declarat directorul Iulius Timar, pentru Bihoreanul Ideea a fost data chiar de unii dintre profesorii scolii, care si-au cumparat asemenea dispozitive din banii proprii.Un dispozitiv a costat 320 de lei, iar scoala a folosit bani economisiti in ultimele luni, de cand orele se tin de la distanta.Potrivit directorului, economiile facute la utilitati precum apa, energie electrica sau incalzire se ridica la circa 300.000 de lei. Din acesti bani, s-au cumparat tabletele grafice, dar si 58 de tablete pentru elevii care nu aveau cum sa intre la orele online.Colegiul National Onisifor Ghibu Oradea este cea mai mare unitate scolara din judetul Bihor. Peste 150 de profesori si invatatori asigura pregatirea si educatia a peste 1800 de elevi CITESTE SI: